«عبدالله النعمی» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن بر پاسخ نیروهای مسلح کشورش به حملات عربستان تاکید کرد و گفت: عربستان از اقدامات خود به شدت پشیمان خواهد شد و ما حتی یک تأسیسات نفتی را سالم باقی نخواهیم گذاشت و زندگی آن‌ها را به جهنمی واقعی تبدیل خواهیم کرد.

جوان آنلاین: «عبدالله النعمی» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در گفت وگو با شبکه خبری العهد تصریح کرد: عربستان در سطح حیرت‌انگیزی از تکبر و غرور به سرمی برد و می‌خواهد با یمن همچون یک جزءِ صرفاً تابع و وابسته به خودش رفتار کند.

وی افزود: عربستان باید محاصره را لغو کند، نیروهای خود را از یمن خارج سازد و ویرانی‌هایی که در این کشور به بار آورده است، بازسازی کند.

النعمی گفت: عربستان در حال اجرای دستور کار آمریکا و اسرائیل در یمن است و ما معادله تشدید تنش در برابر تشدید تنش و محاصره در برابر محاصره را در پیش گرفته ایم.

وی با اشاره پیامدها و آسیب های ناشی از حملات عربستان به خاک یمن گفت: عربستان ۵۳۵ بیمارستان و مرکز درمانی و بیش از ۶۳۵ هزار خانه را در یمن ویران کرده است.

این عضو جنبش انصارالله افزود: عربستان ۴۸۰ کارخانه و ۱۶۰۰ نیروگاه برق را در یمن نابود کرده است.

وی تاکید کرد: عربستان از اقدامات خود به شدت پشیمان خواهد شد. ما حتی یک تأسیسات نفتی را سالم باقی نخواهیم گذاشت و زندگی آن‌ها را به جهنمی واقعی تبدیل خواهیم کرد.

النعمی گفت: حکومت سعودی به مرحله شکست کامل رسیده و هیچ‌کس را در کنار خود نمی‌بیند.

وی تصریح کرد: عربستان در حال توطئه‌چینی برای هدف قرار دادن کعبه و مدینه منوره است تا بعداً ما را متهم و مقصر جلوه دهد.

عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تاکید کرد: اگر به خانه خدا یا مسجدالنبی حمله شود، با تمام قوا به ریاض پاسخ خواهیم داد.

وی گفت: عربستان حریم هوایی خود را به روی هواپیمای حامل هیات صهیونیستی باز می‌کند، اما به یمن که می خواهد یک هواپیمای ایرانی در خاکش فرود آید، معترض می‌شود.

النعمی افزود: عربستان از مرحله عادی‌سازی روابط فراتر رفته و عملاً به بخشی از رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.

وی گفت: کشتی‌های سراسر جهان - به جز کشتی های عربستان- به سلامت از تنگه باب‌المندب عبور می‌کنند.