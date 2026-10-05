پیشروی نیروهای صنعاء در تعز/ آمادگی برای هرگونه حمله عربستان

تحولات میدانی در جنوب استان تعز، همزمان با تدارک عربستان برای یک حمله گسترده، وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ نیروهای صنعاء با تسلط بر مناطق جدید، حلقه محاصره شهر تعز را تنگ‌تر کرده‌اند و همزمان تحرکات نیروهای وابسته به ریاض و مشارکت احتمالی اعضای «توافق مکه» را زیر نظر دارند.

جوان آنلاین: نیروهای صنعاء اخیرا پیشروی خود را در جبهه‌های مختلف جنوب استان تعز سرعت بخشیدند و با بازپس‌گیری شهر التربه، حلقه محاصره شهر تعز را تکمیل کردند؛ شهری که مذاکرات برای تحویل آن بدون درگیری آغاز شده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که صنعاء خود را برای طرح عربستان جهت آغاز حمله‌ای گسترده با هدف بازپس‌گیری ساحل غربی و تنگه باب‌المندب آماده می‌کند.

به گزارش ایسنا، بر اساس نوشته روزنامه الاخبار، همزمان با افشای طرح تشدید تنش عربستان که ریاض از چند هفته پیش برای آن برنامه‌ریزی کرده است، نیروهای «انصارالله» روز گذشته کنترل رشته‌کوه‌های واقع در جنوب تعز را که تهدیدی جدی برای تردد دریایی در باب‌المندب محسوب می‌شد، تکمیل کردند. این پیشروی که با وجود پوشش سنگین هوایی عربستان و انجام بیش از ۹۰ حمله هوایی متوقف نشد، همزمان با پیشروی مشابه در جبهه‌های کهبوب در شرق این گذرگاه آبی صورت گرفت.

در همین حال، تحرکات عربستان شامل اعزام شمار زیادی از نیروهای گروه‌های سلفی به محورهای رأس‌العاره و المضاربه در غرب استان لحج و همچنین ازسرگیری ترتیبات نظامی برای تیپ‌های «نیروهای اضطراری» وابسته به عربستان در جیزان، از سوی نیروهای صنعاء زیر نظر گرفته شده است.

در این چارچوب، طرح عربستان که شامل شمار نیروها، تجهیزات، عرصه عملیات نظامی و حتی کشورهایی است که انتظار می‌رود در عملیات هوایی مشارکت داشته باشند، برای «انصارالله» طرحی آشنا به شمار می‌رود؛ این جنبش خود را برای این نبرد در جبهه‌هایی از میدی در غرب استان حجه تا منطقه ساحلی عبس در ساحل دریای سرخ در شمال شهر الحدیده آماده کرده است.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، نیروهای صنعاء یگان‌های زمینی دارای مهارت‌های رزمی نظامی مدرن و پیشرفته موسوم به «نیروهای نخبه» را آماده کرده‌اند. این نیروها طی دو ماه گذشته حضور زیادی در نبردها نداشته‌اند و برخلاف تصور مخالفان «انصارالله»، توانایی‌های آنها به کار گرفته نشده است؛ بلکه این نیروها عملیات محدودی را در ساحل غربی و در کنار ساکنان این مناطق انجام داده‌اند. ساکنان مناطق مذکور حدود ۷۰ درصد مجموع نیروهای جنگنده جنبش در آنجا را تشکیل می‌دهند.

به گفته حسین العزی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، این درگیری‌ها در اولویت قرار نداشته و نبرد واقعی که صنعاء برای آن آماده شده، هنوز آغاز نشده است.

صنعاء مشارکت اعضای «توافق مکه» در تجاوز عربستان را زیر نظر دارد

طبق گفته منابع، ریاض برای اجرای این طرح، هزاران نفر از نیروهای «اضطراری» وابسته به خود را در اردوگاه‌های جیزان علاوه بر هزاران سرباز سودانی و پاکستانی که چند ماه پیش به اردوگاه‌های عربستان در همین منطقه منتقل شده‌اند، بسیج کرده است.

عربستان همچنین اقداماتی هم راستا با فرماندهی «نیروهای مشترک» به فرماندهی عبدالرحمن المحرمی، فرمانده تیپ‌های العمالقه انجام داده است. المحرمی چند روز پیش از ریاض به عدن بازگشت تا بر این عملیات نظارت کند و شامگاه پنجشنبه گذشته در مقر فرماندهی ائتلاف در عدن با فرماندهی نیروهای سعودی به ریاست فلاح الشهرانی دیدار کرد. این مقر همزمان با برگزاری همان نشست هدف قرار گرفت و حملات پیش‌دستانه‌ای نیز علیه مواضع استقرار نیروهای العمالقه انجام شد.

یکی از مهم‌ترین این عملیات‌ها، حمله به اردوگاه «القعوه» بود که نیروهای العمالقه و «سپر میهن» در آن مستقر هستند و بر خلیج عدن اشراف دارد.

در پی ورود چهار فروند هواپیمای پاکستانی حامل تجهیزات نظامی، سامانه‌های پدافند هوایی و توپ‌های سبک به فرودگاه عدن، که «رویترز» به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داده بود، یک منبع نظامی در صنعاء تأکید کرد که مشارکت «توافق مکه» شامل عربستان، پاکستان و ترکیه تحت رصد قرار دارد.

این منبع گفت: «اسلام‌آباد از ابتدای سال جاری در تجاوز عربستان علیه کشور ما مشارکت دارد و نیروهای پاکستانی در پایگاه مُرّه در استان شبوه در شرق یمن تحت رصد هستند. همچنین هزاران نیروی پاکستانی از ابتدای سال جاری در اردوگاه‌های سعودی در جیزان حضور دارند.»

وی افزود: «آنکارا محموله‌هایی از پهپادهای ترکیه‌ای به همراه مربیان و همچنین تجهیزات نظامی به شهر مأرب ارسال کرده است.» این منبع تصریح کرد: «در صورت آغاز هرگونه تجاوز گسترده عربستان علیه یمن، این تجهیزات به‌زودی تحت کنترل نیروهای صنعاء قرار خواهند گرفت.»

این منبع همچنین تأکید کرد: «معادله جدیدی که در صورت تشدید تنش عربستان در جبهه‌های میدی تثبیت خواهد شد، انتقال نبرد زمینی به عمق خاک عربستان است.» وی هشدار داد: «نیروهای اضطراری در میدی غرق خواهند شد، همان‌گونه که در بیابان‌های الجوف غرق شدند.»

نیروهای انصارالله در راستای پیش‌دستی در برابر طرح عربستان، عملیات دقیقی را علیه محل تجمع نیروها در جیزان و نجران اجرا کردند و در این عملیات شمار زیادی موشک میان‌برد و پهپاد به کار گرفته شد.

این عملیات‌ها فرماندهی کل «نیروهای اضطراری» در نجران، انبارهای تسلیحات «لشکر چهارم اضطراری» در همین منطقه، «لشکر ششم اضطراری» در جیزان و شماری از اردوگاه‌ها در جیزان را هدف قرار داد. بر اساس منابع اطلاعاتی در صنعاء، این حملات به انفجارهای شدیدی منجر شد که ساعت‌ها ادامه داشت.

همزمان با اعلام رشاد العلیمی، رئیس شورای ریاستی یمن، مبنی بر آغاز یک عملیات نظامی که با هدف آزادسازی بخش‌های باقی‌مانده یمن انجام می‌شود، جبهه‌های بیشتری در جنوب تعز تحت کنترل نیروهای صنعاء قرار گرفت.

این نیروها توانستند شهر التُربه، مرکز شهرستان الحجرّیه در جنوب تعز، را بدون درگیری بازپس بگیرند؛ این اقدام پس از پایان مهلتی انجام شد که برای میانجیگران قبیله‌ای با هدف بی‌طرف نگه داشتن شهر تعیین شده بود.

یک منبع محلی در تعز گفت که شهر التُربه تحویل داده شد و گروه‌های وابسته به ائتلاف پس از آنکه از چند جهت در محاصره قرار گرفتند، از شهر عقب‌نشینی کردند. گروه‌های سلفی به همراه افسران سعودی که طی روزهای گذشته در التُربه سنگر گرفته بودند، از شهر خارج شدند و تمامی گروه‌های وابسته به ریاض نیز از مناطق الرکیزه، الصافیه، دُبَع، بنی شیبه شرق و العزاعز گریختند.

بر اساس منابع محلی مطلع، تحولات نظامی جدید در جبهه‌های جنوب تعز موجب قطع مسیر ارتباطی میان شهرهای تعز و التُربه و جدا شدن تعز از مناطق روستایی جنوب غربی آن شده است؛ موضوعی که این شهر را در برابر گزینه تحویل آن به نیروهای صنعاء بدون درگیری قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، منابع سیاسی مطلع از تماس سلطان البرکانی،رئیس مجلس نمایندگان شورای عالی سیاسی تحت حمایت عربستان سعودی با رهبران صنعاء در روز گذشته خبر دادند. وی از آنها خواست مانع تخریب یکی از بزرگ‌ترین کاخ‌هایش در منطقه وادی البرکانی شوند؛ منطقه‌ای که تحت کنترل «انصارالله» قرار گرفته است.

این منابع اعلام کردند که صنعاء دستور آزادی نیروهای محافظ کاخ البرکانی را چند ساعت پس از بازداشت آنها صادر کرده است.