کد خبر: 1382837
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۷
بين‌الملل » اخبار كلی

نیویورک تایمز: بمب افکن‌های آمریکایی فرار را بر قرار ترجیح دادند

نیویورک تایمز روزنامه نیویورک تایمز نوشت که آمریکا بمب افکن های خود را شتاب زده از پایگاه هوایی فیرفورد انگلیس به خانه بازگرداند.

جوان آنلاین: این رسانه نزدیک به دموکرات ها نوشت که خروج این هواپیماهای نظامی با سرعتی غیرمعمول و پس از "تهدید علیه این تأسیسات" انجام شد.

۲ مقام آمریکایی اعلام کردند پس از آنکه فرماندهان تهدیدهای جدیدی علیه این تأسیسات دریافت کردند، این کشور ظرف ۲ روز اخیر و با شتاب تمامی ۱۲ بمب‌افکن ۱-ب نیروی هوایی را از این پایگاه هوایی واقع در جنوب انگلیس خارج کرد.

این رسانه آمریکایی نوشت: نیاز به انتقال بمب‌افکن‌ها از پایگاه فیرفورد آنچنان فوری تلقی شد که برخی از هواپیماها و خدمه پرواز آنها در حالی که هواپیماهای سوخت‌رسان هنوز در آمریکا مشغول آماده شدن برای پرواز پشتیبانی از آنها بودند، انگلیس را ترک کردند. مقام های مطلع گفتند که دستکم سه هواپیما تا روز یکشنبه در پایگاه اصلی خود در ایالت داکوتای جنوبی فرود آمده‌اند.

فرماندهی اروپایی پنتاگون دیشب تأیید کرد که بمب‌افکن‌ها انگلیس را ترک کرده‌اند، اما از اظهار نظر در مورد هرگونه هشدار جدید خودداری کرد.

وزارت دفاع انگلیس نیز از اظهار نظر در مورد جابجایی امکانات نظامی آمریکا خودداری کرد.

مقام های آمریکایی از مشخص کردن ماهیت اطلاعات جدیدی که باعث خروج سریع بمب‌افکن‌های نیروی هوایی شد، خودداری کردند. برخی از این هواگردها هفته پیش و به عنوان بخشی از جابجایی معمول نیروها وارد این پایگاه انگلیسی شده بودند. یک مقام آمریکایی گفت که اطلاعات جدید بخشی از همان هشدارهایی است که سه هفته پیش منتشر شد، اما جزئیات خاص و احساس فوریت در ۲۴ ساعت گذشته افزایش یافته و فرماندهان را نگران کرده بود.

خروج ناگهانی بمب‌افکن‌ها یک هفته پس از آن رخ داد که پلیس انگلیس پنج مرد را که با ون‌های سفید در نزدیکی پایگاه مذکور حضور داشتند، دستگیر کرد. این افراد یک روز بعد و پس از آنکه مقام های ذی ربط مواد منفجره‌ای را در این خودروها کشف نکردند، با قید وثیقه آزاد شدند.

برچسب ها: بمب ، بمب افکن ، امریکا
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