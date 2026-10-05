جوان آنلاین: رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی‌ زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان از دوشنبه هفته آینده در لاس وگاس آمریکا برگزار می شود.

حالا و تنها در فاصله یک هفته تا آغاز این مسابقات، خبرنگار ایسنا مطلع شده است که هنوز هیچ خبری از صدور روادید برای تیم‌های ایران از سوی آمریکا نیست و این اتفاق در شرایطی است که با توجه به بعد زیاد مسافت و هم‌چنین استراحت و تطبیق کشتی‌گیران با شرایط آب و هوایی کشور آمریکا، این موضوع باید در نهایت تا پایان هقته جاری مشخص شود تا کشتی‌گیران ایران به مشکل جدی برنخورند.

شیطنت میزبان در صدور روادید برای کشتی‌گیران ایران در حالی است که رییس فدراسیون کشتی ایران بارها تاکید کرده در صورتی که حتی برای یک کشتی‌گیر ایران نیز روادید صادر نشود، تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در این رقابت‌ها حاضر نمی‌شوند.