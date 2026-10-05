رئیس اتحادیه علمای اسلام خواستار تشکیل سازمان ملل اسلامی برای تحقق صلح شد

رئیس اتحادیه بین‌المللی علمای مسلمان خواستار ایجاد «سازمان ملل اسلامی» برای کمک به دستیابی به صلح و امنیت بین‌المللی و ارائه یک پروژه جایگزین برای بشریت در مواجهه با بحران‌های جهانی شد.

جوان آنلاین: «علی محی‌الدین قره‌داغی» پیشنهاد ایجاد «سازمان ملل اسلامی» را در مراسم افتتاحیه سیزدهمین کنفرانس جهانی «بدیع‌الزمان سعید نورسی» مطرح کرد که با عنوان «راهکارهای قرآنی برای بحران‌های جهانی» از یکشنبه در استانبول آغاز شد و تا سه‌شنبه ادامه می یابد.

این کنفرانس توسط بنیاد علم و فرهنگ استانبول با حضور علما، محققان و اندیشمندانی از ۶۰ کشور جهان برگزار می‌شود.

رئیس اتحادیه بین‌المللی علمای مسلمان اظهار داشت که جهان از بحران‌های انسانی، ایمانی، اخلاقی و فطری رنج می‌برد و این مشکلات اکنون برای همه بشریت مشترک است و محدود به مسلمانان نیست.

قره‌داغی افزود: «جهان امروز مانند یک دهکده واحد شده است، جهان اسلام را نمی‌توان از بقیه بشریت جدا کرد بنابراین مشکلات ما تا حد زیادی یکسان است و راه‌حل‌های ما نیز باید یکسان باشد.»

وی خواستار یافتن راه‌حل‌هایی برای مشکلات همه بشریت، نه فقط مسائل جهان اسلام شد و تاکید کرد که اسلام قادر به ارائه یک پروژه انسانی برای مقابله با بحران‌ها است.

یک طرح اسلامی

قره داغی اظهار داشت که مسلمانان برای دستیابی به وحدت فکری مبتنی بر قرآن کریم و سنت نبوی به اقدمات عملی نیاز دارند و این وحدت باید در زمینه‌های تمدن، علم، تولید، خلاقیت و نوآوری گسترش یابد.

رئیس اتحادیه بین‌المللی علمای مسلمان در این کنفرانس یکی از طرح هایی که برای بشریت پیشنهاد کرد، ایجاد «ملل متحد اسلامی برای دستیابی به صلح و امنیت بین‌المللی» بود.

وی از سیستم موجود سازمان ملل متحد انتقاد کرد و گفت: «سازمان ملل متحد اساسا" بر پایه نژادپرستی بنا شده است، زیرا تنها پنج کشور حق وتو دارند و سایر کشورها این حق را ندارند.»

قره‌داغی خواستار تشکیل کمیته یا نهادی برای کاربردی کردن طرح پیشنهادی و کمک گرفتن از علما و کارشناسان حقوقی برای توسعه و تبدیل آنها به پروژه‌های قابل اجرا شد.

رئیس اتحادیه بین‌المللی علمای مسلمان یکی از مشکلاتی که مسلمانان با آن مواجه هستند را عدم ارائه «طرح صحیح» و جایگزین برای بحران‌های موجود، دانست.

وی افزود: «ما باید جایگزینی ارائه دهیم. این رویکرد اسلام است. وقتی خداوند متعال ربا را حرام کرد، تنها نگفت که «ربا را حرام کرده‌ایم»، بلکه گفت «خداوند تجارت را حلال کرده است»، ابتدا جایگزین مطرح می‌شود، سپس ممنوعیت.»

نسل‌کشی در غزه

قره داغی به جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه اشاره کرد و آن را آشکارکننده عمق بحران اخلاقی و انسانی دانست که جهان شاهد آن است.

وی افزود:‌ «امروز، وقتی غزه را در این وضعیت می‌بینیم و جهان سکوت کرده است، به هیچ مدرک یا شاهدی نیاز نداریم، در واقع، متاسفانه بیشتر جهان و حتی برخی از اعراب، در این ظلم و تجاوز همدست هستند.»

رئیس اتحادیه بین‌المللی علمای مسلمان ادامه داد: «ظلم از همه مرزها عبور کرده است، زیرا جامعه بین‌المللی و جهان اسلام نتوانسته‌اند جلوی آن را بگیرند.»

وحدت جهان اسلام

قره داغی در بخش دیگری از سخنان خود از مسلمانان خواست تا از اختلافات فکری و فرقه‌ای دوری و برای رسیدن به زمینه‌های مشترک تلاش کنند.

وی گفت که پروژه وحدت باید مبتنی بر فکر، ایمان و عمل باشد و بتواند کارهای عبادی و سازنده دینی را با توسعه علمی و تمدنی، در کنار خلاقیت و نوآوری، ترکیب کند.