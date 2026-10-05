قیمت نفت کاهش یافت

قیمت نفت در واکنش به افزایش عرضه با کاهش ۶۵ سنتی به ۱۰۱ دلار و ۵۹ سنت رسید.

جوان آنلاین: قیمت نفت روز دوشنبه اندکی کاهش یافت؛ زیرا افزایش صادرات نفت خام از خاورمیانه و آزادسازی ذخایر نفتی از سوی کشورهای عضو گروه هفت، با نگرانی‌ها درباره احتمال تشدید خسارت به زیرساخت‌های نفتی منطقه خلیج فارس در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، مقابله کرد.

بهای نفت برنت با ۶۶ سنت معادل ۰.۶۵ درصد کاهش، به ۱۰۱ دلار و ۵۹ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۹۵ سنت معادل ۱.۰۳ درصد کاهش، ۹۰ دلار و ۱۲ سنت در هر بشکه معامله شد.

قیمت برنت در هفته گذشته بخش عمده‌ای از رشد خود را از دست داد و نفت وست‌تگزاس اینترمدیت نیز ۱.۶ درصد کاهش یافت. این تحولات پس از آن رخ داد که کشورهای گروه هفت روز جمعه با آزادسازی ۱۰۰ میلیون بشکه گازوئیل و نفت خام از ذخایر اضطراری خود موافقت کردند و تحت فشار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، متعهد شدند محدودیتی برای صادرات انرژی اعمال نکنند.

افزایش صادرات نفت خاورمیانه

این آزادسازی ذخایر در حالی انجام می‌شود که صادرات نفت خام کشورهای خاورمیانه افزایش یافته است. داده‌های کشتیرانی که روز دوشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد صادرات نفت خام منطقه در چهار روز از هفت روز پایانی ماه سپتامبر، با وجود حملات به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، از سطح پیش از جنگ فراتر رفته است.

«تیم واترر»، تحلیلگر ارشد شرکت KCM Trade، گفت: «تصمیم گروه هفت برای استفاده از ذخایر راهبردی، بخشی از نگرانی فوری بازار درباره عرضه را از قیمت نفت دور کرده است. همچنین این دیدگاه در حال تقویت است که حجم صادرات نفت عربستان سعودی در حال بازگشت به سطوح پیش از جنگ است؛ هرچند این محموله‌ها همچنان با هزینه بالاتر و از مسیرهای کم‌کارآمدتر جابه‌جا می‌شوند.»

وی افزود: «همین ترکیب عوامل فعلاً برای مهار قیمت‌ها کافی است، هرچند خطر آسیب بیشتر به زیرساخت‌های انرژی در سراسر منطقه خلیج فارس همچنان وجود دارد.»

حملات حوثی‌ها به تأسیسات نفتی عربستان

حوثی‌های یمن اعلام کردند در واکنش به ۵۰ حمله هوایی و موشکی عربستان سعودی به یمن طی ۱۲ ساعت گذشته، موشک‌های بالستیک و پهپادهایی را به سمت تأسیسات شرکت آرامکو در ریاض و منطقه خریص عربستان شلیک کرده‌اند. عربستان سعودی تاکنون این ادعا را تأیید نکرده است.

دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده یمن که از حمایت عربستان برخوردار است، روز یکشنبه اعلام کرد یک عملیات نظامی گسترده را برای بازپس‌گیری تمامی مناطق تحت کنترل حوثی‌های مورد حمایت ایران آغاز کرده است.

همزمان، شرکت آرامکو عربستان به‌طور غیرمنتظره‌ای قیمت فروش رسمی نفت خام خود برای بازار آسیا در ماه نوامبر را به پایین‌ترین سطح در شش سال گذشته کاهش داد.

تداوم قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار

تحلیلگران مؤسسه ای‌ان‌جی در یادداشتی اعلام کردند قیمت نفت برنت همچنان بالاتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی مانده است؛ موضوعی که ناشی از تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی و افزایش حملات به کشتی‌های تجاری در خلیج فارس است.

در همین حال، دو منبع نزدیک به اوپک‌پلاس اعلام کردند این گروه بررسی‌ای را که قرار بود درباره سهمیه‌های تولید نفت اعضا در سال ۲۰۲۷ تصمیم‌گیری کند، به تعویق انداخته است.

جنگ علیه ایران موجب اختلال در پروژه‌های توسعه ظرفیت تولید نفت در سراسر خاورمیانه شده و همین مسئله، برآوردها درباره ظرفیت بالقوه تولید نفت در آینده را با ابهام مواجه کرده است.

اوکراین: حملات به پالایشگاه‌های روسیه ادامه می‌یابد

در اروپا نیز ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در مصاحبه‌ای با رویترز که روز شنبه منتشر شد، اعلام کرد اوکراین حملات خود به پالایشگاه‌های نفت روسیه را تشدید خواهد کرد.