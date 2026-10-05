حمله موشکی و پهپادی یمن به ریاض و جده عربستان

منابع خبری از حمله موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن به اهدافی در ریاض پایتخت و شهر بندری جده در غرب عربستان خبر دادند.

جوان آنلاین: شبکه الغدیر عراق با اعلام حمله موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن به اهدافی در داخل عربستان افزود:‌ این حملات، ریاض پایتخت عربستان را هدف قرار داد.

بر اساس گزارش این شبکه خبری، همچنین در پی حملات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن ، پروازها در فرودگاه بین‌المللی ملک عبدالعزیز در جده به حالت تعلیق درآمد.

برخی رسانه ها افزودند که این حملات پس از آن انجام شد که جنگنده های عربستان سعودی مناطقی از استان صعده یمن را هدف قرار دادند.

تاکنون جزئیات بیشتری از حملات پهپادی و موشکی نیروهای مسلح یمن به ریاض و جده عربستان سعودی منتشر نشده است.

رسانه های عربستان و یمن نیز تاکنون درباره این حملات خبری منتشر نکرده اند.

عربستان سعوی در سال ۲۰۱۵ و پس از حمله نظامی به یمن اقدام به محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور فقیر کرد و آمریکا در اکتبر ۲۰۱۶ به این محاصره پیوست و سپس ادعا کرد که از این تصمیم عقب نشینی کرده است.

صنعا در ۱۴ تیر ۱۴۰۵، تصمیم به شکست این محاصره کرد و متعاقب آن عربستان اقدام به بمباران فرودگاه صنعا کرد که با پاسخ قاطع نیروهای مسلح مواجه شد و در ادامه با انجام عملیات هایی، با عقب راندن شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان، موفق شدند به پیروزهای بزرگی از جمله کنترل شهر بندری و تاریخی «المخا» و منطقه مهم، راهبردی و ساحلی کهبوب در جنوب این کشور دست یابند.

این امر، کنترل ارتش یمن بر تنگه راهبردی «باب‌المندب» را به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان به‌شدت افزایش داد.

نیروهای ارتش یمن همچنین شماری از جزایر راهبردی را از شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا بازپس گرفتند که تکمیل کننده تسلط بر این آبراهه است.