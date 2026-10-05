برگزاری نشست مشترک عربستان، پاکستان و ترکیه در ریاض

پاکستان از سفر هیئت بلندپایه این کشور به عربستان برای شرکت در نشست مربوط به توافقنامه مکه خبر داد.

جوان آنلاین: وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که یک هیئت بلندپایه متشکل از معاون نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور امروز دوشنبه به عربستان سفر خواهد کرد.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، هدف از سفر هیئت بلندپایه پاکستانی به عربستان مشارکت در نشست کمیته سیاسی و دفاعی تشکیل شده بر اساس توافقنامه مکه است.

وزارت خارجه پاکستان اضافه کرد که در این نشست در ریاض مسئولان برجسته کشورهای عضو یعنی پاکستان، عربستان و ترکیه مشارکت خواهند کرد.

قرار است در نشست ریاض در خصوص آخرین تحولات منطقه و همکاری های جاری بر اساس توافقنامه مکه رایزنی شود. پیشتر وزیر خارجه پاکستان اعلام کرده بود که کمیته مذکور یک نشست فوق العاده در خصوص تحولات یمن و عملیات های نیروهای انصارالله علیه عربستان برگزار خواهد کرد. این در حالی است که حملات عربستان علیه مناطق مسکونی و غیرنظامی یمن همچنان ادامه دارد.