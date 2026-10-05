جوان آنلاین: سازمان حشد شعبی اعلام کرد که نیروهای این سازمان موفق شدند طی روزهای گذشته سلسله عملیات های امنیتی گسترده ای را در ۱۲ استان عراق انجام دهند که منجر به بازداشت ۵۵ متهم، متلاشی شدن شبکه های مرتبط با تروریست ها و حزب منحله بعث شد.

بر اساس این گزارش، در این عملیات ها دست کم ۲۳ عنصر مرتبط با بعث بازداشت شدند. تعدادی از عناصری که دست به افشای اطلاعات امنیت ملی زده بودند نیز شناسایی و دستگیر شدند.

حشد شعبی از مردم عراق خواست هر گونه تحرکات مشکوک را به اطلاع نیروهای امنیتی برسانند.

لازم به ذکر است با وجود متلاشی شدن تشکیلات تروریستی داعش در عراق نیروهای حشد شعبی همچنان به عملیات های امنیتی و ضد تروریستی خود در سراسر این کشور ادامه می دهند.