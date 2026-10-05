کد خبر: 1382770
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۰
سیاست » اخبار کلی

اعتراض ایران به بی‌عملی نروژ در قبال فعالیت‌های غیرمجاز استارلینک

نروژ مدیرکل صلح و امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه اعتراض جمهوری اسلامی ایران را به استمرار بی‌عملی نروژ در قبال فعالیت‌های غیرمجاز استارلینک، به سفیر این کشور در تهران ابلاغ کرد.

جوان آنلاین: محمد حسن‌نژاد پیرکوهی، مدیر کل صلح و امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه، صبح یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵، پاول بیور نستاد سفیر نروژ در تهران را به وزارت امور خارجه دعوت و ضمن تبیین روند سوءاستفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی از سامانه‌های اینترنت ماهواره‌ای استارلینک برای پیشبرد اقدامات مداخله‌جویانه علیه ایران، مراتب اعتراض رسمی کشورمان نسبت به بی‌عملی نروژ در قبال فعالیت‌های غیرمجاز این سامانه در قلمروی ایران را به وی ابلاغ کرد.

وی با انتقاد شدید از عدم ایفای تعهدات نروژ به عنوان کشور ثبت کننده شبکه استارلینک در اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU)، تأکید کرد: بر اساس تصمیمات هیئت مقررات رادیویی این اتحادیه (RRB) در سال‌های اخیر، دولت نروژ مکلف به اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ارسال‌های غیر مجاز استارلینک در قلمرو ایران بوده است. اما علیرغم پیگیری‌های مکرر جمهوری اسلامی ایران، هیچ اقدام موثری از سوی نروژ صورت نگرفته است.

مدیرکل صلح و امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه خواستار انعکاس فوری درخواست جمهوری اسلامی ایران برای اقدام موثر و فوری دولت نروژ جهت توقف اقدامات ناقض حاکمیت و امنیت ملی ایران به واسطه فعالیت‌های غیرمجاز سامانه استارلینک شد و یادداشت اعتراض رسمی را هم به سفیر نروژ تحویل داد.

برچسب ها: نروژ ، استارلینک ، اینترنت
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