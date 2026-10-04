کد خبر: 1382766
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تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۴
بين‌الملل » اخبار كلی

یمن: حاکم بودن آموزه‌های داعشی بر رژیم سعودی ثابت شد

3 وزارت خارجه یمن تاکید کرد که رفتار‌های وحشیانه سعودی‌ها بیانگر حاکم بودن آموزه‌های داعشی بر آنهاست.

جوان آنلاین: عبدالواحد ابوراس، معاون وزیر خارجه یمن، اقدام نفرت انگیز و جنایتکارانه عناصر سعودی در هتاکی به پیکر یک شهید یمنی را بیانگر حاکم بودن آموزه‌های داعشی بر حاکمان عربستان قلمداد کرد.

به گزارش تسنیم، وی گفت: این جنایت شنیع در هتک حرمت پیکر شهید، دقیقاً بازتاب‌دهنده آموزه‌ها و سبک‌وسیاق «داعشی» حاکم بر رژیم سعودی است.

ابوراس ادامه داد: این اقدام وحشیانه اولین مورد نبوده و پیامی روشن برای عموم مردم یمن درباره ماهیت واقعی و ددمنشانه «پادشاهی شاخ شیطان» است.

وی تصریح کرد: ارتکاب چنین جنایاتی، عزم ما را برای قطع دست آلوده و داعشی سعودی که در کشورمان آشوب به پا کرده، بیش از پیش جزم کرده است.

برچسب ها: داعش ، یمن ، عربستان
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