جوان آنلاین: عبدالواحد ابوراس، معاون وزیر خارجه یمن، اقدام نفرت انگیز و جنایتکارانه عناصر سعودی در هتاکی به پیکر یک شهید یمنی را بیانگر حاکم بودن آموزه‌های داعشی بر حاکمان عربستان قلمداد کرد.

به گزارش تسنیم، وی گفت: این جنایت شنیع در هتک حرمت پیکر شهید، دقیقاً بازتاب‌دهنده آموزه‌ها و سبک‌وسیاق «داعشی» حاکم بر رژیم سعودی است.

ابوراس ادامه داد: این اقدام وحشیانه اولین مورد نبوده و پیامی روشن برای عموم مردم یمن درباره ماهیت واقعی و ددمنشانه «پادشاهی شاخ شیطان» است.

وی تصریح کرد: ارتکاب چنین جنایاتی، عزم ما را برای قطع دست آلوده و داعشی سعودی که در کشورمان آشوب به پا کرده، بیش از پیش جزم کرده است.