منابع نظامی یمن از آزادسازی منطقه التربه و شهرستان‌های الشمایتین و سامع از کنترل نیرو‌های تحت حمایت عربستان در استان تعز توسط نیرو‌های مسلح وابسته به جنبش انصارالله خبر دادند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری «سبأ»، نیرو‌های مسلح یمن امروز (یکشنبه) به یک پیروزی تاریخی جدید دست یافتند و توانستند نیرو‌های تحت حمایت عربستان را از منطقه التربه و شهرستان‌های الشمایتین و سامع در استان تعز واقع در جنوب غربی کشور بیرون برانند.

به گزارش ایرنا، در این باره یک منبع نظامی یمن گفت که بیش از ۲۰ خودروی نظامی و پنج کامیون حامل سلاح و مهمات متعلق به نیرو‌های تحت حمایت عربستان از منطقه التربه به سمت خطوط شرجب و طور الباحه عقب‌نشینی کردند و همزمان با آن، سایر تشکیلات باقیمانده مستقر در منطقه نیز عقب‌نشینی کردند.

وی با بیان اینکه فرماندهان سعودی و فرماندهان تشکل‌های محلی متحد با آنها، استان تعز را ترک کردند و این همزمان با عقب‌نشینی‌های مداوم از محور‌های واقع در جنوب و جنوب غربی این استان بود، افزود که سایر خودرو‌های دشمن، التربه را به سمت جاده‌های الضحی، حزاز و زریقه الیمن ترک کردند و در این میان، صفوف این شبه‌نظامیان به طور بی‌سابقه‌ای متلاشی شد.

به گفته این منبع، تحولات اخیر نشان‌دهنده عقب‌نشینی نیرو‌های وابسته به عربستان سعودی از التربه، الشمایتین و سامع است که از اهمیت جغرافیایی قابل توجهی در حومه تعز برخوردارند و به مسیر‌های تدارکاتی منتهی به طور الباحه و لحج متصل می‌شوند.

این تحولات چند روز پس از پیشروی سریع رزمندگان نیرو‌های مسلح یمن در مناطق الحجریه، همزمان با عقب‌نشینی‌های متوالی و انتقال سلاح و تجهیزات از چندین پایگاه رخ می‌دهد که نشان دهنده ترسیم مجدد قابل توجه نقشه سیطره نظامی در حومه جنوب غربی تعز است.

سبأ در ادامه گزارش افزود: این به مجموعه‌ای از پیروزی‌های بزرگ که با آزادسازی مناطقی در امتداد ساحل غربی یمن در ماه گذشته آغاز شد و به تنگه راهبردی باب المندب رسید، می‌افزاید.

بر این اساس پس از تصرف تنگه باب المندب توسط نیرو‌های مسلح یمن، نبرد به ارتفاعات کوهستانی مشرف به استان‌های تعز و لحج کشیده شد، جایی که عربستان سعودی نیرو‌های خود را برای بازپس‌گیری کنترل سواحل غربی مستقر کرده بود.

با این حال، نیرو‌های مسلح یمن خسارات سنگینی به این نیرو‌ها وارد کردند و چندین منطقه و ناحیه را آزاد کردند و به مرکز منطقه التربه رسیدند و بدین ترتیب محاصره نیرو‌های وابسته به عربستان سعودی باقی‌مانده در شهر تعز را تنگ‌تر کردند.

در همین حال، همزمان با پست‌های فعالان و چهره‌های رسانه‌ای وابسته به مزدوران که از دست دادن این مناطق را تأیید می‌کنند و یکدیگر را متهم می‌کنند، فعالان در رسانه‌های اجتماعی تصاویری از چندین مبارز نیرو‌های مسلح یمنی در داخل خانه «سلطان البرکانی» خائن در منطقه برکان منتشر کردند که نشان دهنده پیشروی سریع نیرو‌های مسلح یمن در این مناطق است.

به گزارش خبرگزاری سبأ، با این پیروزی‌های چشمگیر، نیرو‌های مسلح یمن مناطق ساحلی غربی را از هرگونه تلاش و تجمع نیرو‌های وابسته به عربستان سعودی برای حمله به این مناطق ایمن کرده‌اند. آنها همچنین جای پای مهمی برای تکمیل آزادسازی بقیه استان و محاصره مزدوران در داخل شهر ایجاد کرده‌اند. علاوه بر این، نیرو‌های مسلح یمن اکنون قادر به حمله به هرگونه تشکیلات نظامی تحت حمایت عربستان سعودی در استان‌های لحج و عدن در جنوب یمن هستند.

پدافند هوایی یمن دو گروه جنگنده سعودی را بر فراز استان تعز رهگیری و آنها را مجبور به فرار کرد

به گزارش ایرنا به نقل از شبکه المسیره، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اظهارداشت: به یاری خدا نیرو‌های مسلح ما، اندکی پیش با موفقیت دو گروه جنگنده «اف-۱۵» سعودی را بر فراز استان تعز رهگیری کردند.

سرتیپ یحیی سریع با اشاره اینکه جنگنده‌های عربستان مجبور به فرار شدند، افزود که رهگیری این جنگنده‌ها با استفاده از تعدادی موشک زمین به هوای ساخت داخل انجام شد.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفت که جنگنده‌های عربستان سعودی در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۶ حمله هوایی و موشکی علیه اهداف غیر نظامی در یمن انجام داده‌اند.

وی اشاره کرد که در این حملات مناطق غیرنظامی در صنعا و استان‌های الجوف، تعز، عمران، حجه و صعده با استفاده از هواپیما‌های اف-۱۵ و تایفون که از پایگاه‌های هوایی خمیس مشیط و طائف برخاسته بودند و حملات موشکی که از نجران انجام شد، هدف قرار گرفته شدند.

سرتیپ سریع افزود: تعداد کل حملات تجاوزکارانه عربستان از آغاز تشدید تنش علیه یمن به ۱۵۱۶ حمله هوایی و موشکی افزایش یافته است.