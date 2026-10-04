پیام تبریک رئیس قوه قضاییه درپی قهرمانی تیم ملی نجوم و اخترفیزیک ایران در المپیاد جهانی

رئیس قوه قضاییه با صدور پیامی، قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران با ۵ مدال طلا، برای سومین سال پیاپی در المپیاد جهانی ویتنام را تبریک گفت.

جوان آنلاین: به نقل از قوه قضاییه، متن پیام حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، به شرح ذیل است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانی تیم ملی نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران برای سومین سال پیاپی در المپیاد جهانی، برای ملت ایران، بسیار مسرت‌بخش و مایه مباهات و فخر است.

این موفقیت شگرف علمی، تجلی عزم راسخ نسل نوآموز ما در مسیر چیرگی بر پیچیده‌ترین قلمرو‌های دانش و گواهی بر این حقیقت است که ایران اسلامی، با تکیه بر توان علمی بومی و پشتکار بی‌کران و همت بلند نخبگان خود، جایگاه مستحقش را در ردیف پیشروان تمدن علمی جهان بازیافته است.

این ظفرمندی‌ها، در شرایطی حاصل می‌شود که مستکبران عالم به زعم باطل خود، در سودای انزوا و محجوریت ایران و ایرانی نشسته‌اند، لکن جوانان و نوجوانان ما قله‌های علم را یکی پس از دیگری فتح می‌کنند و با این کار، خشم و غضب دشمن دون و بهجت ایرانیانِ همیشه سرافراز را فراهم می‌آورند.

این افتخار ماندگار را به پیشگاه مقام معظم رهبری، کادر تعلیم و تربیت و تمامی میهن‌پرستان تبریک عرض نموده و از ایثارگری مربیان و خانواده‌های این قهرمانان، قدردانی می‌نماییم. امید است این شعله‌های دانش، راهگشای مسیر شکوفایی بیشتر ایران قدرتمند در عرصه‌های بین‌المللی باشد.»