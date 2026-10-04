جوان آنلاین: در شرایطی که گفته می‌شود یحیی گل‌محمدی به دلیل پیشنهاد سرمربیگری تیم فوتبال امید ایران، قراردادش را با تیم دهوک عراق فسخ کرده، اما این اتفاق هنوز رخ نداده است.

به گزارش تسنیم، طبق پیگیری‌های خبرنگار، گل‌محمدی در صحبتی که با اطرافیان و نزدیکانش داشته، گفته قرارادادش را فسخ نکرده و عنوان کرده است بازیکنان دهوک به دلیل پرداخت نشدن حقوق دو ماه اخیرشان، سه روز حاضر به تمرین نشدند.

با این وجود طبق برنامه قرار است امروز دهوک یک بازی دوستانه انجام دهد.

گل‌محمدی یکی از گزینه‌های سرمربیگری تیم امید ایران است.