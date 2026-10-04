حزام الاسد: شهر تعز را باید آزاد شده تلقی کنیم

عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن با اشاره به پیشرو‌های گسترده نیرو‌های مسلح یمن گفت: شهر تعز را با توجه به آزادسای مناطق اطراف آن باید آزاد شده تلقی کنیم.

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن گفت: نیرو‌های مسلح یمن جاده بین تعز و عدن را قطع نکردند، بلکه آن را ایمن کردند، در حالی که طرف مقابل آن را قطع کرد.

به گزارش مهر، وی افزود: بیشتر تیپ‌هایی که در آزادسازی تعدادی از مناطق تعز شرکت داشتند، از مردمان این استان هستند.

حزام الاسد تاکید کرد: شهر تعز اکنون آزاد شده محسوب می‌شود، زیرا پس از آزادسازی مناطق اطراف آن، از همه طرف راه‌ها به آن بسته شده است.

وی گفت: ملت یمن دارای یک نیروی بازدارنده هستند که در صورت صلاحدید نیرو‌های مسلح از آن استفاده خواهد شد و در صورت آغاز یک جنگ تمام عیار توسط دشمن، خسارات سنگینی به آن وارد خواهد کرد.