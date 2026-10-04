جوان آنلاین: دانش‌آموزان ایرانی در آوردگاه رباتیک آسیا- اقیانوسیه ۲۰۲۶ مالزی، با درخشش در چندین لیگ رقابتی، بار دیگر نام ایران را در صدر رباتیک دانش‌آموزی قاره ثبت کردند.

مسابقات رباتیک آسیا- اقیانوسیه ۲۰۲۶ به میزبانی مالزی، برای تیم دانش‌آموزی ایران با یک دستاورد بزرگ به پایان رسید، جایی که نمایندگان کشورمان با کسب عناوین نخست، دوم و سوم در بخش‌های گروهی ساخت ربات در لیگ Prototype Challenge، قهرمانی بخش تیمی این رقابت‌ها را از آن خود کردند. تیم رباتیک دانش‌آموزی ایران در بخش اصلی این رقابت‌ها، یعنی لیگ پروتوتایپ چلنج، توانست با عبور از سد رقبایی قدرتمند از کشور‌های ژاپن، کره جنوبی، مالزی، عربستان سعودی، هنگ‌کنگ و چین، جایگاه نخست را به دست آورد و پرچم ایران را بر فراز این رقابت‌ها به اهتزاز درآورد. تیم‌های کره جنوبی و مالزی نیز به ترتیب عناوین دوم و سوم این مسابقات را کسب کردند.

جایی که خلاقیت حرف اول را می‌زند‌

نادر نوبخت، سرپرست تیم رباتیک دانش‌آموزی ایران، درباره جزئیات مسابقات برگزار شده و کسب موفقیت این تیم به «جوان» می‌گوید: «تیم ۳۵ نفره دانش‌آموزی ایران در این دوره از مسابقات آسیا و اقیانوسیه توانست در بخش اصلی رقابت‌ها، یعنی پروتوتایپ چلنج، به مقام قهرمانی برسد. ویژگی مهم این بخش آن است که دانش‌آموزان در محل مسابقه و بدون آمادگی قبلی، باید اقدام به طراحی و ساخت نمونه‌های اولیه ربات کنند و با تکیه بر خلاقیت، دانش فنی و کار گروهی، چالش‌های تعریف‌شده را پشت سر بگذارند.»

او ادامه می‌دهد: «دانش‌آموزان ما در قالب گروه‌های دو نفره وارد رقابت شدند و در مراحل مختلف طراحی، ساخت و عملکرد ربات‌ها توانستند نتایج بسیار خوبی کسب کنند. در نهایت نیز در مهم‌ترین لیگ این مسابقات، یعنی پروتوتایپ چلنج، عنوان قهرمانی را به دست آوردند.» به گفته نوبخت، موفقیت‌های تیم ایران تنها به یک بخش محدود نشد و دانش‌آموزان کشورمان در لیگ‌های دیگر نیز عملکرد درخشانی داشتند: «در لیگ فوتبالیست و لیگ حامل نیز توانستیم مقام قهرمانی را کسب کنیم. همچنین در لیگ درون (پهپادها) حضور موفقی داشتیم و در مجموع تیم ایران در چهار بخش مختلف مسابقات توانست عنوان‌های ارزشمندی به دست آورد.»

یک ماه و نیم تمرین برای کسب قهرمانی بزرگ‌

سرپرست تیم رباتیک دانش‌آموزی ایران با اشاره به روند آماده‌سازی این تیم برای مسابقات مالزی عنوان می‌کند: «دانش‌آموزان ما حدود یک ماه و نیم به صورت فشرده در اردو‌های آماده‌سازی حضور داشتند. در این مدت، علاوه بر ساخت و تکمیل ربات‌ها، آموزش‌های تخصصی و تمرین‌های مربوط به لیگ‌های مختلف را زیر نظر مربیان دنبال کردند و همین تلاش مستمر زمینه‌ساز این موفقیت بزرگ شد.» او با اشاره به سابقه درخشان تیم ایران در سال‌های اخیر می‌گوید: «این تیم پیش از این در مسابقات جهانی چین ۲۰۲۶ نیز به مقام قهرمانی دست یافته‌بود. سال گذشته هم در رقابت‌های آسیایی تایلند عنوان نخست آسیا را کسب کردیم. این مسیر موفقیت ادامه خواهد داشت و تیم از همین امروز برنامه‌ریزی خود را برای حضور قدرتمند در مسابقات جهانی آینده آغاز می‌کند.»

ربات‌هایی که مهارت زندگی یاد می‌دهند‌

نوبخت معتقد است ارزش این رقابت‌ها تنها به کسب مدال و عنوان قهرمانی محدود نمی‌شود. او درباره تأثیر آموزشی این مسابقات می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های حضور دانش‌آموزان در چنین رقابت‌هایی، درک اهمیت کار گروهی، هم‌افزایی و کمک به یکدیگر است. دانش‌آموزان در این مسیر یاد می‌گیرند که موفقیت نتیجه همکاری، برنامه‌ریزی و استفاده از توانایی‌های مختلف اعضای یک تیم است، موضوعی که می‌تواند در آینده برای آنها یک چراغ راه مهم باشد.»

او در پایان با قدردانی از حمایت‌های صورت‌گرفته برای حضور تیم کشورمان در این مسابقات اظهار می‌کند: «از همه افرادی که در مسیر حضور و موفقیت تیم ایران در این رقابت‌ها ما را همراهی کردند، تشکر می‌کنم. به‌ویژه سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی که حمایت و همکاری ارزشمندی داشتند. امیدواریم دانش‌آموزان ایرانی بتوانند در آینده نیز این افتخارات را تکرار کنند و پرچم ایران را در عرصه‌های بین‌المللی بیش از پیش به اهتزاز درآورند.»