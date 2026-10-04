کد خبر: 1382736
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۶
اقتصاد » اخبار کلی

قیمت برق افزایش نمی‌یابد/ پرمصرف‌ها جریمه می‌شوند

3 وزیر نیرو با بیان اینکه برنامه‌ای برای افزایش سراسری قیمت برق در کشور وجود ندارد، گفت: به‌منظور برقراری عدالت و حمایت از اقشار ضعیف و کم‌مصرف، برای مشترکان پرمصرف جرایم سنگین در نظر گرفته شده است و این جرایم به‌صورت دقیق اعمال می‌شود.

جوان آنلاین: عباس علی‌آبادی روز یکشنبه در حاشیه مجلس ترحیم خواهر وزیر خارجه در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت تراز تولید و مصرف برق کشور اظهار داشت: خوشبختانه در شرایط فعلی ناترازی برق در شبکه سراسری نداریم و وضعیت تامچین پایدار است که در این زمینه از همکاری و همراهی مردم صمیمانه قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به وضعیت شبکه سراسری در آستانه فصل سرما افزود: عبور بدون دغدغه از فصل زمستان به متغیر‌هایی همچون میزان برودت هوا و الگوی مصرف مشترکان بستگی دارد. اگر مردم مانند گذشته در مصرف گاز و برق همراهی و مدیریت لازم را داشته باشند، زمستان امسال را نیز با موفقیت و بدون چالش پشت سر خواهیم گذاشت.

وزیر نیرو درباره وضعیت آمادگی ناوگان تولید برق کشور گفت: نیروگاه‌های کشور در آمادگی کامل به سر می‌برند و تعمیرات اساسی اکثر واحد‌هایی که باید اورهال می‌شدند، انجام گرفته و برای مابقی واحد‌ها نیز جدول زمان‌بندی دقیق تدوین شده است؛ بنابراین از منظر توان تولید، کسری فنی در شبکه وجود ندارد.

علی‌آبادی ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به ۱۰۵ هزار مگاوات ظرفیت نامی و اسمی نیروگاهی آماده تولید برق در کشور داریم؛ هرچند همواره تفاوت‌هایی میان قدرت اسمی و قدرت عملی وجود دارد. البته پدیده افت توان (دیرِیتینگ) نیروگاه‌ها به دلیل کاهش دما در زمستان بسیار کمتر از تابستان است و راندمان حرارتی شرایط بهتری دارد.

وی در تشریح وضعیت سایر منابع تولید برق خاطرنشان کرد: بخشی از ظرفیت تولید ما متکی به نیروگاه‌های تجدیدپذیر و خورشیدی است که با فرارسیدن زمستان به دلیل افزایش پوشش ابری و کوتاهی روزها، کاهش تولید آنها امری طبیعی است، اما این موضوع به معنای عدم پیش‌بینی نیاز‌ها نیست و تدابیر لازم برای جبران آن اندیشیده شده است.

وزیر نیرو با تاکید بر لزوم تقویت ذخایر سد‌ها گفت: امیدواریم ذخایر آب مناسبی پشت سد‌های نیروگاهی داشته باشیم تا بتوانیم از ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی نهایت استفاده را ببریم. البته بارش‌ها باید در بالادست و پشت حوضه‌های آبریز سد‌ها رخ دهد، زیرا بخش اعظم بارش‌های پایین‌دست برای سایر مصارف به کار گرفته می‌شود. معتقدم با همکاری آحاد مردم، زمستان امسال را نیز آبرومند و بدون افت شبکه سپری خواهیم کرد.

وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تغییر تعرفه برق تاکید کرد: اکنون برنامه‌ای برای گرانی و افزایش عمومی قیمت برق در دستور کار نیست؛ اما برای اقشار پرمصرف و مشترکانی که فراتر از الگو مصرف می‌کنند، نظام جریمه‌ای برقرار است. هدف از اعمال این جرایم، بازدارندگی و دفاع از حقوق اقشار ضعیف و مشترکان کم‌مصرف جامعه است.

برچسب ها: وزیر نیرو ، قیمت برق ، مشترکان پرمصرف
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

بدون شرح

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

پول حقیقی به بورس برگشت

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

۱۹ نفتکش آبکش شد

«ائتلاف انتخاباتی ۵» علیه نتانیاهو  کلید خورد

پدر، عشق، پسر

دیپلماسی ترمز افزایش قیمت نفت را کشید!

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید!

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

رمزارز‌ها متهم اصلی خاموشی‌های تابستانه

جنگ «دستور کار» در نیویورک

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

آبروریزی مالکان اماراتی در من‌سیتی

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

اکران خصوصی «جانشین»

تاریخ‌سازی با برنز آسیا 

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

سوگلی‌های فدراسیون!

طلا‌های سرنوشت‌ساز

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

می‌جنگیم حتی آخرالزمانی!

زیر ضرب اطلاعات

سایه اقتدار ایران بر سرزمین‌های دشمن

عراق در آستانه طغیان علیه محاصره ایران

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

مردم امریکا حقایق را بشنوند تصمیمات دیگری می‌گیرند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران
نگاهی به پدیده «یچینگ»/ زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی
«حاج‌عباس» آن‌که در آغوش نصرالله آرام گرفت
این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند
اکران خصوصی «جانشین»
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار