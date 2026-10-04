کد خبر: 1382727
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تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
بين‌الملل » اخبار كلی

آتش موشک‌های یمنی در جان آر ا مکو همزمان با گزا ر ش‌ها د رباره کنترل تعز 

جوان آنلاین: عربستان با تکیه بر توان هوایی خود دور تازه‌ای از حملات را به برخی استان‌های یمن انجام داد تا پیشروی‌های انصارالله را متوقف کند، اما صنعا در واکنش، تأسیسات نفتی آرامکو را با چندین موشک و پهپاد هدف گرفت. انصارالله با بیان اینکه حملات سعودی تغییری در روند نبرد ایجاد نخواهد کرد هشدار داد که طرح‌های بن‌سلمان در قالب چشم‌انداز ۲۰۳۰ در تیررس یمنی‌ها قرار دارد و معادله «پایتخت در برابر پایتخت» اجرا خواهد شد. همزمان مقامات انصارالله از آزادسازی تعز صحبت می‌کنند. 
‌منابع یمنی از پیشروی انصارالله در تعز سخن می‌گویند و حزام‌الاسد عضو دفتر سیاسی انصارالله از آزادی تعز خبر داده است. همزمان سعودی‌ها حملات خود را تشدید کرده‌اند. جنگنده‌های سعودی بامداد یک‌شنبه چندین نقطه در شمال یمن را بمباران کردند. شبکه المسیره گزارش داد که ارتش عربستان شهرستان‌های «سحار» و «حیدان» در استان صعده را هدف حمله موشکی قرار داد. وزارت بهداشت دولت صنعا نیز اعلام کرد: بر اثر حمله پهپادی سعودی که تقاطع «الأحْیوق» در شهرستان «الوازعیه» در غرب تعز را هدف قرار داده، دو شهروند یمنی شهید و دو نفر دیگر زخمی شدند. همچنین، برخی منابع یمنی از تجاوز عربستان به مناطقی بین دو استان الجوف و مأرب خبر دادند. جنگنده‌های سعودی شهرستان «عبس» در استان حجه یمن را نیز هدف حمله هوایی خود قرار دادند. در پی این حملات چند نفر کشته و زخمی شدند. همزمان، مزدوران عربستان برای تقویت روحیه نیرو‌های خود مدعی شدند که مناطق «المقارمه» و «الزکیره» را بازپس گرفته و کنترل کوه راهبردی «الجعشه» در منطقه سامع، واقع در استان تعز، را به دست گرفته‌اند. 

 واکنش کوبنده انصارالله
این حملات گسترده نیز مانند دفعات گذشته نتوانست مانع ادامه عملیات انصارالله شود و نیرو‌های این جنبش در واکنش، حملات کوبنده‌ای را علیه اهداف سعودی انجام دادند. 
یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن روز یک‌شنبه در این باره اعلام کرد که سعودی‌ها طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۰ حمله هوایی و موشکی علیه صنعا و دیگر استان‌های یمن ترتیب دادند تا مجموع تجاوزات این رژیم از زمان آغاز تنش‌ها به هزار و ۴۱۰ حمله هوایی و موشکی برسد. 
یحیی سریع تأکید کرد که نیرو‌های مسلح یمن در واکنش به این تجاوزات در عملیات نظامی ویژه‌ای با به‌کارگیری چندین فروند موشک بالستیک و پهپاد شرکت آرامکو را در ریاض، پایتخت سعودی هدف گرفتند. وی افزود که این عملیات به لطف خداوند به اهداف خود رسید و مواضع مذکور مستقیماً مورد اصابت قرار گرفته و دچار آتش‌سوزی شدند. 
حزام‌الاسد، عضو ارشد انصارالله دیروز در پستی در ایکس نوشت: «لجاجت دشمن سعودی در تجاوز به کشور ما و پافشاری بر تداوم تنش‌آفرینی، نیرو‌های مسلح ما را واداشته است تا ابعاد چشم‌انداز ۲۰۳۰ را به گونه‌ای متفاوت‌تر ترسیم کنند، چرا که گزینه‌های تجاوزگرانه اوست که ماهیت پیامد‌های تلخی را که خواهد چشید، تعیین خواهد کرد». «چشم‌انداز ۲۰۳۰» کنایه طعنه‌آمیزی به طرح کلان توسعه اقتصادی محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی است که هدف آن تحول اقتصادی این کشور تا سال ۲۰۳۰ اعلام شده است. این عضو انصارالله، پس از حمله سنگین جنگنده‌های سعودی به صنعا اعلام کرد که معادله پایتخت در برابر پایتخت اجرا خواهد شد و افزود: «آن که پایتختش نفتی است در پایتخت دیگران آتش‌افرزوی نمی‌کند». عبدالعزیز بن حبتور، عضو شورای عالی سیاسی انصارالله نیز گفت: «نیرو‌های مسلح یمن به اجرای معادله محاصره در برابر محاصره، تشدید حمله و تنش در برابر تشدید حمله و تنش و مقابله با تجمعات و مواضع نظامی مرتبط با دشمن ادامه خواهند داد.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: عربستان ، یمن ، انصارالله
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