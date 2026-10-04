کد خبر: 1382724
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تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۹
سیاست » اخبار کلی
عارف:

فتح قله المپیاد نجوم گواهی روشن بر ظرفیت علمی فرزندان ایران است

3 معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی با تبریک کسب مقام نخست جهان توسط تیم المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران، تداوم صدرنشینی برای سومین سال پیاپی را جلوه‌ای شایسته از هوش و همت فرزندان کشور دانستو

جوان آنلاین: محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی با تبریک کسب مقام نخست جهان وپنج مدال طلای تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران در ویتنام، این درخشش تاریخی و تداوم صدرنشینی برای سومین سال پیاپی را جلوه‌ای شایسته از هوش و همت فرزندان کشور و گواهی روشن بر ظرفیت‌های ماندگار نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران دانست.

متن پیام عارف به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

کسب مقام نخست جهان و افتخارآفرینی خیره‌کننده تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران با فتح ۵ مدال طلا و تداوم صدرنشینی بر قله دانش برای سومین سال پیاپی، موجی از مسرت، غرور و افتخار ملی را در سراسر میهن عزیزمان پدید آورد.

این موفقیت درخشان که در رقابت با استعداد‌های برتر ۶۶ کشور جهان در کشور ویتنام به دست آمد، جلوه‌ای شایسته از توانمندی بی‌بدیل علمی، هوش سرشار و همت والای فرزندان این مرزوبوم و گواهی روشن بر ظرفیت‌های ماندگار نظام آموزشی کشور است.

این فتح بزرگ علمی را به دانش‌آموزان عزیز و نخبگان افتخارآفرین، اساتید، مربیان و سرپرستان خستگی‌ناپذیر، خانواده‌های صبور و شریف آنان و تمامی فعالان عرصه تعلیم و تربیت صمیمانه تبریک می‌گویم.

تداوم این دستاورد‌های راهبردی، سرمایه‌ای گران‌بها در جهت تحقق مرجعیت علمی و نویدبخش ظهور نسلی خلاق، خودباور و اثرگذار در فتح افق‌های آینده ایران اسلامی است.

از درگاه خداوند متعال، استمرار توفیقات و سربلندی فرزندان شایسته ایران عزیزمان را در مسیر فتح قله‌های دانش و خدمت به میهن مسئلت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور

برچسب ها: محمدرضا عارف ، المپیاد نجوم ، ایران
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