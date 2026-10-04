رئیس جمهور آمریکا طبق روال معمول خود، نتایج نظرسنجی‌های جدید علیه جمهوری‌خواهان را نپذیرفت و به توجیه آن‌ها پرداخت.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال در توجیه ناکامی هایش ادعا کرد: نظرسنجی‌ها همواره جنبش «ماگا» (به آمریکا دوباره بزرگی می‌دهیم) را دست کم گرفته‌اند!

رئیس جمهور آمریکا سپس مدعی شد: آن‌ها سعی دارند مانع از مشارکت رأی دهندگان شوند، اما من امسال در هر ۷ ایالت کلیدی، در آرای عمومی، در ۸۶ درصد شهرستان‌ها و در ۹۹ درصد انتخابات مقدماتی پیروز شدم! نام من در برگه رأی است!

این در حالیست که نظرسنجی‌های جدید نیویورک تایمز/ سی‌نا نشان داد که دموکرات‌ها در ۵ ایالت که به طور سنتی در سنا در اختیار جمهوری‌خواهان است، یک ماه قبل از انتخابات میان دوره‌ای، رقابت شدیدی دارند.

دموکرات‌ها در آلاسکا با ۷ امتیاز، در تگزاس با ۶ امتیاز و در اوهایو با ۳ امتیاز پیشتاز هستند.

کانزاس با تساوی روبروست و جمهوری‌خواهان در آیووا با یک امتیاز پیشتاز هستند.

این نظرسنجی‌ها به نارضایتی از ترامپ، تجاوز پرهزینه ترامپ به ایران، قیمت بالای بنزین و هزینه زندگی به عنوان عوامل اصلی اشاره دارند.