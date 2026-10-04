جوان آنلاین: وزارت خارجه سوریه در بیانیه‌ای با محکوم کردن تداوم اقدامات اسرائیل در خاک این کشور، تأکید کرد که ادامه رویکرد تجاوزکارانه تل‌آویو، تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه به شمار می‌رود.

به گزارش ایسنا، به گزارش المیادین، وزارت خارجه سوریه در ادامه بیانیه تداوم نقض حاکمیت این کشور از سوی رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و نسبت به پیامد‌های ادامه این اقدامات هشدار داد.

در این بیانیه آمده است: تداوم رویکرد تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی، تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات منطقه‌ای است.

وزارت خارجه سوریه همچنین بر پایبندی دمشق به حق مشروع خود برای اعمال حاکمیت کامل بر تمامی اراضی این کشور تأکید کرد.

دمشق در این بیانیه، احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه را ضروری دانست و بر حق این کشور برای دفاع از حاکمیت خود در برابر نقض‌های مستمر تأکید کرد.