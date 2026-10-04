کد خبر: 1382695
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
ورزش » ساير
شیوا نوروزی 

ذوق‌زدگی از نتایج ناگویا ممنوع! 

1 پایان بیستمین دوره بازی‌های آسیایی فرصت خوبی است تا عملکرد کاروان اعزامی ایران به ناگویا از نظر فنی و کیفی و به دور از هیاهو، بزرگ‌نمایی و ذوق‌زدگی بیش از حد بررسی شود. در این صورت می‌توان انتظار داشت برنامه‌ریزی‌ها برای دوره آینده بازی‌ها دقیق‌تر و هدفمندتر باشد. 

پایان بیستمین دوره بازی‌های آسیایی فرصت خوبی است تا عملکرد کاروان اعزامی ایران به ناگویا از نظر فنی و کیفی و به دور از هیاهو، بزرگ‌نمایی و ذوق‌زدگی بیش از حد بررسی شود. در این صورت می‌توان انتظار داشت برنامه‌ریزی‌ها برای دوره آینده بازی‌ها دقیق‌تر و هدفمندتر باشد. 
کاروان ایران در این دوره بازی‌های آسیایی با یک پله صعود نسبت به دوره قبل و با طلا‌های بیشتر رتبه ششم قاره کهن را به دست آورد. مطمئناً همه ورزشکاران و مربیان تیم‌های اعزامی برای کسب بهترین نتایج و ثبت بهترین عملکرد با تمام توان در ناگویا جنگیدند. افزایش چشمگیر تعداد مدال‌های طلا و صعود یک پله‌ای در جدول مدالی قابل تقدیر و حائز اهمیت است، اما این صعود در حالی رقم خورده که ورزش کشورمان در بازی‌های ۲۰۱۰، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ به ترتیب در جایگاه چهارم، پنجم و ششم آسیا قرار گرفته و عملکرد ناگویا به نوعی بازگشت به رتبه کسب شده در بازی‌های جاکارتا و جبران سقوط یک پله‌ای هانگژوست. 
چند روزی از اتمام بازی‌های آسیایی نمی‌گذرد و هنوز تب فرستادن پیام‌های تبریک، تعریف و تمجید از مدال‌آوران داغ است. تلاش و ممارست ورزشکاران و کادرفنی تیم‌ها در شرایط سخت و دشواری که پشت‌سر گذاشتند، ستودنی است و مسئولان باید با پاداش‌های درخور و حمایت‌های واقعی از خجالت آنها دربیایند، اما خیلی نباید از عملکرد کاروان در ناگویا ذوق‌زده شد و در باد پیام‌های تبریک مسئولان خوابید. دیدن نقاط ضعف و نتایج دور از انتظار برخی تیم‌ها و نمایندگان اعزامی‌شان کار سختی نیست و با کمترین زمان ممکن می‌توان به ناکامی‌ها پی برد. همان‌طور که وزیر ورزش تأکید کرده، نباید از وضعیت موجود رضایت داشت و نتایج ضعیف برخی فدراسیون‌ها و کم‌کاری برخی مدیران کاملاً مشهود است. 
فوتبال گل سرسبد تیم‌های همیشه بازنده‌ای است که همواره با سلام و صلوات به بازی‌های آسیایی اعزام می‌شود و با تحقیر به خانه برمی‌گردد. مسئولیت هم قاعدتاً برعهده فدراسیون است و تغییر کادرفنی نهایت اقدام فدراسیون در این خصوص خواهد بود. در بین دیگر تیم‌های ضعیف اعزامی به ناگویا تیراندازی، قایقرانی، شمشیربازی، دوومیدانی و تیراندازی باکمان را نیز باید مدنظر قرار داد. حتی تک‌برنز به دست آمده سه رشته اول هیچ دردی از درد‌های ورزش ایران دوا نمی‌کند. قرار نیست تیم‌ها با حداقل نفرات به آسیا اعزام شوند و در نهایت با عملکرد ضعیف‌شان نتوانند مسئولیت خود را در کسب مدال انجام دهند. در برخی رشته‌ها از جمله شنا، تنیس، دوچرخه‌سواری و جودو نیز کماکان خبری از مدال‌آوری نیست و نتایج این رشته‌ها قبل از اعزام هم مشخص است. ضمن اینکه در رشته‌های پرمدالی، چون تکواندو، دوومیدانی، ووشو و کشتی هم چند فرصت کسب مدال طلا یا حتی نقره و برنز نیز از دست رفت. 
نتایج ناگویا در برخی رشته‌ها قابل دفاع، مطلوب و درخشان بوده و در برخی دیگر ناامیدکننده و دور از انتظار. درواقع بازی‌های آسیایی آینه تمام‌قد ورزش ایران است و به همان اندازه که فدراسیون‌ها روی تیم‌هایشان کار کردند به همان اندازه هم نتیجه گرفتند. علاوه بر بحث‌های فنی، مسائل حاشیه‌ای پیرامون برخی فدراسیون‌ها روی عملکرد تیم‌شان نیز تأثیر منفی گذاشت. طبق معمول تیم فوتبال امید بهترین نمونه‌ای است که می‌توان به آن اشاره کرد. فوتبال پرحاشیه با مدیریت بسیار ضعیف در تمامی ابعاد، قطعاً نمی‌توانست در ناگویا نتیجه بگیرد. منتها تحقیر مقابل کره‌شمالی و حذف مفتضحانه بیش از پیش مردم و جامعه ورزش را ناراحت کرد. مخلص کلام اینکه بدون از دست دادن زمان و فرصت‌سوزی، وزارت ورزش و کمیته‌ملی المپیک باید عملکرد تیم‌های اعزامی را زیر ذره‌بین قرار دهند. همان‌طور که فدراسیون موفق و ورزشکاران مدال‌آورش شایسته تقدیر و تجلیل درخور هستند، فدراسیون‌های ناکام و مدیران ناکارآمدشان نیز باید پاسخگوی نتایج ضعیف تیم‌هایشان باشند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: آسیا ، فوتبال ، ایران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

بدون شرح

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

پول حقیقی به بورس برگشت

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

۱۹ نفتکش آبکش شد

«ائتلاف انتخاباتی ۵» علیه نتانیاهو  کلید خورد

پدر، عشق، پسر

دیپلماسی ترمز افزایش قیمت نفت را کشید!

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید!

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

رمزارز‌ها متهم اصلی خاموشی‌های تابستانه

جنگ «دستور کار» در نیویورک

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

آبروریزی مالکان اماراتی در من‌سیتی

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

اکران خصوصی «جانشین»

تاریخ‌سازی با برنز آسیا 

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

سوگلی‌های فدراسیون!

طلا‌های سرنوشت‌ساز

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

می‌جنگیم حتی آخرالزمانی!

زیر ضرب اطلاعات

سایه اقتدار ایران بر سرزمین‌های دشمن

عراق در آستانه طغیان علیه محاصره ایران

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

مردم امریکا حقایق را بشنوند تصمیمات دیگری می‌گیرند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران
نگاهی به پدیده «یچینگ»/ زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی
«حاج‌عباس» آن‌که در آغوش نصرالله آرام گرفت
این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند
اکران خصوصی «جانشین»
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار