منابع خبری از پیشروی راهبردی نیرو‌های انصارالله یمن در استان تعز و سیطره بر الصافیه و قطع تنها جاده باقی مانده به عدن خبر دادند.

جوان آنلاین: به نقل از روسیاالیوم، منابع خبری از پیشروی راهبردی نیرو‌های انصارالله یمن در استان تعز و سیطره بر الصافیه و قطع تنها جاده باقی مانده به عدن خبر دادند.

به گزارش مهر، منابع یمنی اعلام کردند نیرو‌های انصارالله در ادامه پیشروی خود در استان تعز در جنوب یمن موفق شدند جاده اصلی ارتباطی بین عدن و تعز را قطع کنند. سیطره انصارالله بر منطقه الصافیه، محاصره اعمال شده بر شهر تعز را تشدید کرده و بخش مرکزی این شهر را از مناطق تحت کنترل دولت وابسته به عربستان در جنوب یمن جدا کرده است.

منابع یمنی به خبرگزاری فرانسه گفتند، کنترل الصافیه که یک تقاطع راهبردی در مسیر اصلی محسوب می‌شود، باعث قطع تنها مسیر زمینی باقی‌مانده برای انتقال تدارکات میان تعز و استان‌های لحج و عدن شده است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که درگیری‌ها و حملات هوایی به استان تعز شدت گرفته است.

محور تعز ـ التُربه ـ طورالباحه ـ عدن، شریان حیاتی شهر تعز به شمار می‌رود و کنترل ارتفاعات پیرامون آن، برتری جغرافیایی و نظامی قابل توجهی برای هر یک از دو طرف ایجاد می‌کند. این نبرد از سوی طرف‌های درگیر، نبردی سرنوشت‌ساز برای کنترل خطوط تدارکاتی و ارتباطی در استان تعز توصیف می‌شود.