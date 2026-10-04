تاکید المشاط بر ادامه عفو افراد فریب خورده در تعز یمن

رئیس شورای عالی سیاسی یمن، از ادامه عفو ریاست‌جمهوری برای افرادی که فریب خورده و به صفوف نیرو‌های وابسته به عربستان پیوسته‌اند، خبر داد و از سرپرست استانداری تعز خواست سازوکار اجرای این عفو را فعال کند.

جوان آنلاین: مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن اعلام کرد که عفو ریاست‌جمهوری برای افرادی که در صفوف تجمعات نظامی دشمن سعودی قرار گرفته‌اند، ادامه خواهد یافت.

وی افزود که به سرپرست استانداری تعز دستور داده است سازوکار عفو ریاست‌جمهوری را، مشابه آنچه در مناطق ساحل غربی اجرا شد، فعال کند.

المشاط همچنین از افراد عاقل و کسانی که برای جلوگیری از گرفتار شدن شهر تعز در توطئه‌های دشمن سعودی تلاش می‌کنند، قدردانی کرد.

وی در پایان گفت که نیرو‌های مسلح یمن از آگاهی مردم تعز در برابر توطئه‌هایی که از سوی هتل‌های ریاض علیه مردم یمن طراحی می‌شود، تمجید می‌کنند.

پیشتر منابع محلی گزارش دادند که نیرو‌های وابسته به دولت صنعا پس از تکمیل تأمین امنیت مناطق اطراف، ورود به شهر التربه، مرکز شهرستان الشمایتین در جنوب استان تعز را آغاز کردند.

در این باره یک منبع نظامی به تلویزیون المسیره گفت: بیش از ۲۰ دستگاه خودروی نظامی و ۵ دستگاه کامیون حامل سلاح و مهمات متعلق به نیرو‌های تحت حمایت عربستان از شهر التربه در تعز به سمت محور «شرجب» و «طور الباحه» فرار کردند.