میزبانی ضعیف ژاپنی‎‌ها در بازی‌های آسیایی ناگویا، سبب شده چهره و اعتبار این کشور برای میزبانی‌های بین‌المللی زیر سوال برود و مورد تردید قرار بگیرد.

جوان آنلاین: بازی‌های آسیایی ناگویا در شرایطی امروز به پایان رسید که میزبانی ژاپن انتقاد‌های زیادی را به همراه داشت. انتقاد‌ها به میزبانی چشم‌بادامی‌ها در شرایطی است که ژاپن به طور سنتی یکی از قابل اعتمادترین کشور‌ها برای میزبانی رویداد‌های ورزشی بزرگ محسوب می‌شود، اما میزبانی بازی‌های آسیایی، با مشکلات سازمانی متعددی رو‌به‌رو شد که این تصویر را خدشه‌دار کرد و به گفته کارشناسان، ابهاماتی را درباره تلاش‎‌های این کشور برای کسب میزبانی‌های آینده به وجود آورد.

به گزارش ایرنا، بازی‌های آیچی-ناگویا شاهد مجموعه‌ای از اشتباهات بود، از انتقال ورزشکاران با اتوبوس به محل‌های اشتباه مسابقات گرفته تا پخش سرود ملی کره شمالی برای تیم هاکی کره جنوبی. همچنین تخت‌های کافی برای بیش از ۱۷۰۰۰ ورزشکار و مسئول وجود نداشت و چندین کشور شکایت داشتند که اعضای تیمشان پس از ورود تا شش ساعت در فرودگاه معطل مانده‌اند.

ریو سونگ مین، رئیس کمیته المپیک کره جنوبی، گفت: اگر مجبور باشم به ژاپن امتیاز بدهم، نمره منفی خواهد بود.

سیکو هاشیموتو، رئیس کمیته المپیک ژاپن انتقادات را قبول کرد، اما با وجود مشکلات زیاد در این دوره، بر تمایل این کشور برای میزبانی رویداد‌های بین‌الملل بیشتر تأکید کرد.

تجربه پرچالش بازی‌های آسیایی ناگویا؛ اعتبار ژاپن برای میزبانی‎‌های بین‌المللی زیر سوال رفت

با این حال هیروکازو آرایی، استاد روانشناسی ورزشی، به خبرگزاری فرانسه گفت: ژاپن ممکن است برای مدتی به سختی بتواند از پیامد‌های این بازی‌ها بهبود یابد و چهره این کشور برای میزبانی‌های بین‌المللی بازیابی شود.

وی افزود: ژاپن ممکن است دوباره تصمیم بگیرد دوباره برای میزبانی المپیک پیشنهاد دهد، اما وجهه و اعتماد به نفسی که مسئولان برگزارکننده دارند، آسیب دیده است و همین مسئله سبب خواهد شد و برنده شدن آنها را دشوار خواهد کرد. علاوه بر با توجه به پیامد‌های میزبانی‌های بین‌المللی مخالفت خواهند کرد.

بسیاری در ژاپن با توجه به پیامد‌های مداوم المپیک توکیو که به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ به تعویق افتاد و رسوایی‌های فساد، آن را خدشه‌دار کرد، در مورد میزبانی رویداد‌های ورزشی بزرگ تردید داشتند.

هزینه‌های گزاف، فساد و همه‌گیری، همگی خاطره عمومی از این بازی‌ها را که عمدتاً یک سال دیرتر از زمان برنامه‌ریزی شده اولیه پشت در‌های بسته برگزار شد، خدشه‌دار کرد.

با این وجود، برخی ژاپن را به خاطر سازماندهی موفقیت‌آمیز این بازی‌ها در شرایط بی‌سابقه ستایش کردند. با این حال، این کشور در ادامه به دلیل حمایت ضعیف عمومی، از پیشنهاد خود برای میزبانی المپیک زمستانی در شهر شمالی ساپورو صرف نظر کرد.

هاشیموتو، که رئیس کمیته سازماندهی المپیک توکیو نیز بود، گفته بود که پیشنهاد ساپورو می‌تواند در آینده دوباره مطرح شود.

رئیس کمیته المپیک ژاپن، اما قبول ندارد که میزبانی پرانتقاد بازی‌خهای آسیایی، کار آنها را برای گرفتن میزبانی‌های بعدی سخت‌تر کرده است. او اظهار کرد: بازی‌های آسیایی، اعتقاد من را به ارزش میزبانی رویداد‌های ورزشی بین‌المللی در کشورمان مجدداً تأیید کرد. البته ما به دلیل چالش‌هایی که با آنها مواجه شده‌ایم، با انتقادات شدیدی رو‌به‌رو شده‌ایم و من کاملاً از آنها آگاه هستم.

او افزود: همه اینها بخشی از بازی‌ها است، اما باید این مشکلات را تجزیه و تحلیل کنیم تا بتوانیم دفعه بعد به آنها رسیدگی کنیم.

برخلاف بازی‌های قبلی، برگزارکنندگان بازی‌های آسیایی با چالش قابل توجهی رو‌به‌رو شدند، زیرا تعداد ورزشکاران و مسئولانی که انتظار می‌رفت شرکت کنند، نزدیک به ۲۰۰۰ نفر از تخمین‌های اولیه بیشتر بود.

تجربه پرچالش بازی‌های آسیایی ناگویا؛ اعتبار ژاپن برای میزبانی‎‌های بین‌المللی زیر سوال رفت

برخلاف بازی‌های قبلی، دهکده سنتی ورزشکاران برای کاهش هزینه‌ها ساخته نشد. در عوض، شرکت‌کنندگان در یک کشتی کروز، در اتاق‌های هتل و در کابین‌های چوبی موقت اقامت کردند. برخی از تیم‌ها از کابین‌های چوبی شکایت داشتند و می‌گفتند که این اتاق‌ها کوچک و تخت‌ها بسیار کوتاه هستند.

این انتقادات سبب شد شهردار ناگویا از ورزشکاران به خاطر ناراحتی‌هایی که تجربه کردند عذرخواهی کند و تأکید کرد که برگزارکنندگان صادقانه از سوءمدیریت رخ داده درس خواهند گرفت.

آرای معتقد است که این بازی‌ها به اعتبار بین‌المللی ژاپن به عنوان میزبان قابل اعتماد رویداد‌های بزرگ آسیب رسانده است.

او گفت: بازی‌های قبلی در چین برگزار شد و مطمئنم بسیاری از ورزشکاران با این انتظار به اینجا آمدند که ژاپن رویدادی بهتر از چین ارائه دهد. اما فکر نمی‌کنم منصفانه باشد که بگوییم نتیجه خوبی حاصل شد.