کد خبر: 1382681
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تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۶
بين‌الملل » اخبار كلی

رئیس‌جمهوری فنلاند: شواهدی درباره قصد روسیه برای حمله به اروپا وجود ندارد

3 رئیس‌جمهوری فنلاند با رد فرضیه آماده شدن مسکو برای حمله به اروپا اعلام کرد که شواهدی در این رابطه وجود ندارد.

جوان آنلاین: «الکساندر استوب» در مصاحبه با روزنامه اسپانیایی «ال‌موندو» گفت: هنوز در اروپا در زمینه ارتباطات با مشکل مواجه هستیم، زیرا اکنون افرادی هستند که رویکردی هشداردهنده و هراس‌افکنانه در پیش گرفته‌اند و یک فرض احتمالی را با تهدید اشتباه می‌گیرند.

به گزارش ایرنا، وی افزود: آیا انتظار داریم روسیه حمله کند؟ پاسخ خیر است؛ ما هیچ شواهدی در این‌باره نداریم.

رئیس‌جمهوری فنلاند با اشاره به مرز طولانی این کشور با روسیه اظهار داشت: ما طولانی‌ترین مرز با روسیه را در اتحادیه اروپا داریم. ما به‌طور دقیق می‌بینیم که روسیه قصد دارد چه کاری انجام دهد و اگر متوجه شویم که چیزی در حال تغییر است آنرا اعلام خواهیم کرد.

برچسب ها: فنلاند ، روسیه ، اروپا
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