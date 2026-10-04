جوان آنلاین: «الکساندر استوب» در مصاحبه با روزنامه اسپانیایی «ال‌موندو» گفت: هنوز در اروپا در زمینه ارتباطات با مشکل مواجه هستیم، زیرا اکنون افرادی هستند که رویکردی هشداردهنده و هراس‌افکنانه در پیش گرفته‌اند و یک فرض احتمالی را با تهدید اشتباه می‌گیرند.

به گزارش ایرنا، وی افزود: آیا انتظار داریم روسیه حمله کند؟ پاسخ خیر است؛ ما هیچ شواهدی در این‌باره نداریم.

رئیس‌جمهوری فنلاند با اشاره به مرز طولانی این کشور با روسیه اظهار داشت: ما طولانی‌ترین مرز با روسیه را در اتحادیه اروپا داریم. ما به‌طور دقیق می‌بینیم که روسیه قصد دارد چه کاری انجام دهد و اگر متوجه شویم که چیزی در حال تغییر است آنرا اعلام خواهیم کرد.