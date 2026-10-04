وزیر امور اقتصادی و دارایی از بررسی برنامه دولت برای حمایت از اقتصاد و معیشت مردم در جلسه چهارشنبه هیأت دولت خبر داد.

جوان آنلاین: سیدعلی مدنی‌زاده در حاشیه مراسم ختم خواهر سیدعباس عراقچی که در مسجد نور میدان فاطمی برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: دولت یک برنامه حمایت از اقتصاد و معیشت مردم دارد و ان‌شاءالله چهارشنبه در دولت بررسی می‌شود.

وی افزود: سعی کرده‌ایم کسری بودجه را پوشش دهیم و منابع خیلی خوب ارزی از قبل تهیه شده است. همه چیز وجود دارد؛ هم ورود و خروج کالا تسهیل شده و وضعیت تولید و ارز هم خوب است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره اینکه «قیمت کالا‌های اساسی با این تفاسیر کاهش می‌یابد؟» گفت: من نمی‌توانم بگویم کاهش می‌یابد، اما کالابرگ ارائه می‌شود و تورم هم به‌شدت کنترل خواهد شد.

مدنی‌زاده درباره میزان افزایش مبلغ کالابرگ نیز گفت که رئیس سازمان برنامه و بودجه این موضوع را اعلام خواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت نرخ ارز نیز گفت: از آقای همتی بپرسید.