ثبت حدود ۶۳ هزار تعرض در کرانه باختری از اکتبر ۲۰۲۳

سازمان مقابله با دیوار و شهرک‌سازی فلسطین اعلام کرد که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۶۲ هزار و ۹۱۶ مورد حمله ارتش اشغالگر و شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان، زمین‌ها و اموال آنان در کرانه باختری، از جمله قدس، ثبت شده است.

جوان آنلاین: سازمان مقابله با دیوار و شهرک‌سازی فلسطین، نهادی غیردولتی، در گزارشی اعلام کرد که از مجموع این موارد، ۴۸ هزار و ۱۷۴ مورد را ارتش اشغالگر و ۱۴ هزار و ۷۴۲ مورد را شهرک‌نشینان انجام داده‌اند.

به گزارش ایسنا، بر اساس این گزارش، استان الخلیل در جنوب کرانه باختری با ۱۰ هزار و ۸۴۰ مورد بیشترین شمار حملات را داشته است. پس از آن، رام‌الله و البیره با ۱۰ هزار و ۵۹۴ مورد، نابلس با ۱۰ هزار و ۲۶۱ مورد و قدس با ۷ هزار و ۳۱۵ مورد قرار دارند.

این سازمان اعلام کرد که حملات شهرک‌نشینان از هفت اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به شهید شدن ۶۶ فلسطینی منجر شده است. همچنین در این مدت، شهرک‌نشینان ۱۱۸۲ مورد آتش‌سوزی با هدف قرار دادن زمین‌ها و اموال فلسطینیان به راه انداخته‌اند.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که حملات به بخش کشاورزی، از جمله از طریق قطع یا تخریب درختان، به ۱۴۷ هزار و ۱۱۱ درخت آسیب زده است که بیش از ۱۰۰ هزار مورد از آنها درخت زیتون بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، شهرک‌نشینان همچنین برای ایجاد ۲۱۱ کانون شهرک‌سازی جدید با ماهیت دامداری تلاش کرده‌اند و دامنه حملات آنان به ۳۷۶ روستا و تجمع فلسطینی‌نشین گسترش یافته است.

در زمینه تخریب و زیرساخت‌ها نیز این سازمان اعلام کرد که مقام‌های اسرائیلی ۱۸۱۴ عملیات تخریب انجام داده‌اند که در جریان آنها ۵۰۵۹ سازه، از جمله ۱۸۹۴ واحد مسکونی مورد سکونت، تخریب شده است.

قدس با تخریب ۱۲۴۴ سازه در صدر مناطق مورد اشاره در این گزارش قرار دارد. همچنین مقام‌های اسرائیلی ۲۱۳۳ اخطار تخریب یا توقف ساخت‌وساز صادر کرده‌اند.