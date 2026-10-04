تاجرنیا: استقلال متعلق به مردم است؛ آبی رنگ امید به زندگی است

جوان آنلاین: علی تاجرنیا در مراسم جشن هشتاد و یکمین سالگرد تأسیس باشگاه استقلال با اشاره به جایگاه این باشگاه در جامعه اظهار داشت: ارزش یک باشگاه فقط به تعداد جام‌ها و افتخاراتی که به دست آورده نیست، بلکه مسئولیتی که در قبال جامعه بر عهده دارد نیز اهمیت زیادی دارد.

به گزارش مهر، وی افزود: امروز اینجا جمع شده‌ایم تا بگوییم خانواده استقلال فقط هواداران، پیشکسوتان و اعضای باشگاه نیستند، بلکه هر کودک بیماری و هر فردی که با بیماری یا معلولیت دست و پنجه نرم می‌کند نیز شایسته احترام است.

تاجرنیا ادامه داد: نباید به کودکی که با سرطان مبارزه می‌کند یا فردی که با معلولیت زندگی می‌کند، ترحم کنیم. آنها قهرمان هستند و قهرمان واقعی، آن کودک بیمار و خانواده‌ای است که در کنار او برای زندگی بهتر تلاش می‌کند.

رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال با اشاره به قدرت فوتبال در جامعه گفت: فوتبال قدرت بزرگی دارد و می‌تواند میلیون‌ها انسان را در کنار یکدیگر جمع کند. یک باشگاه فرهنگی و ورزشی نیز باید در کنار مردم و جامعه باشد و مسئولیت اجتماعی خود را به درستی ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: استقلال متعلق به مردم است و چه زیباست که در جشن هشتاد و یکمین سالگرد تأسیس این باشگاه، به جای اینکه فقط از گذشته و افتخارات صحبت کنیم، درباره مسئولیت‌ها و آینده خودمان نیز حرف بزنیم.

تاجرنیا در پایان گفت: آبی، رنگ امید به زندگی است. فرا رسیدن هشتاد و یکمین سالگرد تأسیس باشگاه استقلال را به همه هواداران و خانواده بزرگ این باشگاه تبریک می‌گویم و امیدوارم روزی بتوانیم جشن سلامتی همه بیماران را برگزار کنیم.