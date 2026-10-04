کد خبر: 1382674
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۲
ورزش » ساير

تاجرنیا: استقلال متعلق به مردم است؛ آبی رنگ امید به زندگی است

3 رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال گفت: استقلال فقط متعلق به بازیکنان نیست بلکه متعلق به همه مردم است.

جوان آنلاین: علی تاجرنیا در مراسم جشن هشتاد و یکمین سالگرد تأسیس باشگاه استقلال با اشاره به جایگاه این باشگاه در جامعه اظهار داشت: ارزش یک باشگاه فقط به تعداد جام‌ها و افتخاراتی که به دست آورده نیست، بلکه مسئولیتی که در قبال جامعه بر عهده دارد نیز اهمیت زیادی دارد.

به گزارش مهر، وی افزود: امروز اینجا جمع شده‌ایم تا بگوییم خانواده استقلال فقط هواداران، پیشکسوتان و اعضای باشگاه نیستند، بلکه هر کودک بیماری و هر فردی که با بیماری یا معلولیت دست و پنجه نرم می‌کند نیز شایسته احترام است.

تاجرنیا ادامه داد: نباید به کودکی که با سرطان مبارزه می‌کند یا فردی که با معلولیت زندگی می‌کند، ترحم کنیم. آنها قهرمان هستند و قهرمان واقعی، آن کودک بیمار و خانواده‌ای است که در کنار او برای زندگی بهتر تلاش می‌کند.

رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال با اشاره به قدرت فوتبال در جامعه گفت: فوتبال قدرت بزرگی دارد و می‌تواند میلیون‌ها انسان را در کنار یکدیگر جمع کند. یک باشگاه فرهنگی و ورزشی نیز باید در کنار مردم و جامعه باشد و مسئولیت اجتماعی خود را به درستی ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: استقلال متعلق به مردم است و چه زیباست که در جشن هشتاد و یکمین سالگرد تأسیس این باشگاه، به جای اینکه فقط از گذشته و افتخارات صحبت کنیم، درباره مسئولیت‌ها و آینده خودمان نیز حرف بزنیم.

تاجرنیا در پایان گفت: آبی، رنگ امید به زندگی است. فرا رسیدن هشتاد و یکمین سالگرد تأسیس باشگاه استقلال را به همه هواداران و خانواده بزرگ این باشگاه تبریک می‌گویم و امیدوارم روزی بتوانیم جشن سلامتی همه بیماران را برگزار کنیم.

برچسب ها: علی تاجرنیا ، تیم استقلال ، لیگ برتر
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

بدون شرح

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

پول حقیقی به بورس برگشت

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

۱۹ نفتکش آبکش شد

«ائتلاف انتخاباتی ۵» علیه نتانیاهو  کلید خورد

پدر، عشق، پسر

دیپلماسی ترمز افزایش قیمت نفت را کشید!

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید!

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

رمزارز‌ها متهم اصلی خاموشی‌های تابستانه

جنگ «دستور کار» در نیویورک

آبروریزی مالکان اماراتی در من‌سیتی

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

اکران خصوصی «جانشین»

تاریخ‌سازی با برنز آسیا 

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

سوگلی‌های فدراسیون!

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

طلا‌های سرنوشت‌ساز

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

می‌جنگیم حتی آخرالزمانی!

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

عراق در آستانه طغیان علیه محاصره ایران

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

مردم امریکا حقایق را بشنوند تصمیمات دیگری می‌گیرند

سایه اقتدار ایران بر سرزمین‌های دشمن

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران
نگاهی به پدیده «یچینگ»/ زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی
«حاج‌عباس» آن‌که در آغوش نصرالله آرام گرفت
این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند
اکران خصوصی «جانشین»
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار