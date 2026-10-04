هشدار به خریداران موبایل: فریب عرضه غیررسمی آیفون ۱۸ را نخورید

جوان آنلاین: این روز‌ها بازار خرید و فروش تلفن همراه تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز با رکودی محسوس و انتظاری دست‌به‌گریبان است. تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها باعث شده خریداران و فروشندگان در تصمیم‌گیری‌های خود دست به عصا حرکت کنند و حجم معاملات به‌شدت کاهش یابد؛ با این حال، در این فضای راکد، موج‌سواری برخی افراد سودجو روی مدل‌های جدید گوشی به‌ویژه آیفون ۱۸ توجه فعالان صنفی را به خود جلب کرده است.

به گزارش تسنیم، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد با وجود رکود حاکم بر کلیت بازار، برخی فروشندگان غیررسمی و دلالان با سوءاستفاده از هیجان بازار و ناآگاهی مشتریان، اقدام به تبلیغات، پیش‌فروش یا عرضه غیررسمی مدل‌های سری جدید آیفون کرده‌اند تا از این مسیر سود‌های کلانی به جیب بزنند. این در حالی است که این دست کالا‌ها عمدتاً خارج از مسیر‌های شفاف بازرگانی و گمرکی عرضه شده یا با وعده‌های بدون پشتوانه به خریداران فروخته می‌شوند.

کارشناسان و فعالان صنف تلفن همراه معتقدند خرید چنین محصولاتی تا پیش از مشخص شدن وضعیت تعرفه‌ها، سازوکار واردات رسمی و اتصال به سامانه‌های رجیستری، ریسک مالی فراوانی را متوجه مصرف‌کننده نهایی می‌کند. عدم امکان بهره‌مندی از خدمات پس از فروش رسمی، ابهام در وضعیت آنتن‌دهی و پشتیبانی شبکه، و خطرات ناشی از خرید گوشی‌های بدون اصالت از جمله چالش‌هایی است که خریداران زودهنگام با آن مواجه خواهند شد.

توصیه صنف به شهروندان: صبور باشید

در همین راستا به متقاضیان و مصرف‌کنندگان توصیه می‌شود:

۱. پرهیز از خرید‌های هیجانی و غیررسمی: از خرید هرگونه دستگاه از مبادی نامشخص و کانال‌های غیرمجاز خودداری کنند.

۲. انتظار برای فعال‌سازی رویه تجاری: تا زمان بازگشایی رسمی رویه‌های تجاری و واردات قانونی و شرکتی مدل‌های جدید صبور باشند.

۳. تطبیق اصالت و گارانتی: معاملات خود را صرفاً از فروشگاه‌های دارای پروانه کسب، با صدور فاکتور رسمی و ثبت دقیق در سامانه همتا انجام دهند تا در آینده دچار مشکلات ناشی از قطع خدمات یا کلاهبرداری نشوند.

بازار موبایل در انتظار ثبات ارزی و ابلاغ بخشنامه‌های وارداتی به سر می‌برد و آگاهی خریداران، مطمئن‌ترین راهکار برای کوتاه کردن دست دلالان از این بازار متلاطم است.