کد خبر: 1382651
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۶
اقتصاد » اخبار کلی

هشدار به خریداران موبایل: فریب عرضه غیررسمی آیفون ۱۸ را نخورید

3 با وجود رکود ناشی از نوسان ارز در بازار موبایل، دلالان با فروش غیرقانونی آیفون ۱۸ سودجویی می‌کنند.

جوان آنلاین: این روز‌ها بازار خرید و فروش تلفن همراه تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز با رکودی محسوس و انتظاری دست‌به‌گریبان است. تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها باعث شده خریداران و فروشندگان در تصمیم‌گیری‌های خود دست به عصا حرکت کنند و حجم معاملات به‌شدت کاهش یابد؛ با این حال، در این فضای راکد، موج‌سواری برخی افراد سودجو روی مدل‌های جدید گوشی به‌ویژه آیفون ۱۸ توجه فعالان صنفی را به خود جلب کرده است.

به گزارش تسنیم، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد با وجود رکود حاکم بر کلیت بازار، برخی فروشندگان غیررسمی و دلالان با سوءاستفاده از هیجان بازار و ناآگاهی مشتریان، اقدام به تبلیغات، پیش‌فروش یا عرضه غیررسمی مدل‌های سری جدید آیفون کرده‌اند تا از این مسیر سود‌های کلانی به جیب بزنند. این در حالی است که این دست کالا‌ها عمدتاً خارج از مسیر‌های شفاف بازرگانی و گمرکی عرضه شده یا با وعده‌های بدون پشتوانه به خریداران فروخته می‌شوند.

 کارشناسان و فعالان صنف تلفن همراه معتقدند خرید چنین محصولاتی تا پیش از مشخص شدن وضعیت تعرفه‌ها، سازوکار واردات رسمی و اتصال به سامانه‌های رجیستری، ریسک مالی فراوانی را متوجه مصرف‌کننده نهایی می‌کند. عدم امکان بهره‌مندی از خدمات پس از فروش رسمی، ابهام در وضعیت آنتن‌دهی و پشتیبانی شبکه، و خطرات ناشی از خرید گوشی‌های بدون اصالت از جمله چالش‌هایی است که خریداران زودهنگام با آن مواجه خواهند شد.

 توصیه صنف به شهروندان: صبور باشید
در همین راستا به متقاضیان و مصرف‌کنندگان توصیه می‌شود:
۱. پرهیز از خرید‌های هیجانی و غیررسمی: از خرید هرگونه دستگاه از مبادی نامشخص و کانال‌های غیرمجاز خودداری کنند. 
۲. انتظار برای فعال‌سازی رویه تجاری: تا زمان بازگشایی رسمی رویه‌های تجاری و واردات قانونی و شرکتی مدل‌های جدید صبور باشند. 
۳. تطبیق اصالت و گارانتی: معاملات خود را صرفاً از فروشگاه‌های دارای پروانه کسب، با صدور فاکتور رسمی و ثبت دقیق در سامانه همتا انجام دهند تا در آینده دچار مشکلات ناشی از قطع خدمات یا کلاهبرداری نشوند.

بازار موبایل در انتظار ثبات ارزی و ابلاغ بخشنامه‌های وارداتی به سر می‌برد و آگاهی خریداران، مطمئن‌ترین راهکار برای کوتاه کردن دست دلالان از این بازار متلاطم است.

برچسب ها: موبایل ، آیفون 18 ، دلالان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

بدون شرح

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

پول حقیقی به بورس برگشت

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

۱۹ نفتکش آبکش شد

«ائتلاف انتخاباتی ۵» علیه نتانیاهو  کلید خورد

پدر، عشق، پسر

دیپلماسی ترمز افزایش قیمت نفت را کشید!

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید!

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

رمزارز‌ها متهم اصلی خاموشی‌های تابستانه

جنگ «دستور کار» در نیویورک

آبروریزی مالکان اماراتی در من‌سیتی

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

اکران خصوصی «جانشین»

تاریخ‌سازی با برنز آسیا 

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

سوگلی‌های فدراسیون!

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

طلا‌های سرنوشت‌ساز

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

می‌جنگیم حتی آخرالزمانی!

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

عراق در آستانه طغیان علیه محاصره ایران

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

مردم امریکا حقایق را بشنوند تصمیمات دیگری می‌گیرند

سایه اقتدار ایران بر سرزمین‌های دشمن

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران
نگاهی به پدیده «یچینگ»/ زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی
«حاج‌عباس» آن‌که در آغوش نصرالله آرام گرفت
این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند
اکران خصوصی «جانشین»
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار