وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی پیش‌بینی کرد که رئیس‌جمهور بعدی ایالات متحده، چه جمهوری‌خواه باشد و چه دموکرات، کشور مستقل فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت و برای عضویت کامل آن در سازمان ملل اقدام خواهد کرد.

جوان آنلاین: آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی و رئیس حزب «اسرائیل بیتنو» در پیامی در حساب کاربری خود در ایکس نسبت به افول جایگاه تل‌آویو نزد افکار عمومی و نخبگان سیاسی آمریکا هشدار داد.

به گزارش ایسنا، لیبرمن نوشت: «رئیس‌جمهور آینده ایالات متحده، چه از حزب جمهوری‌خواه باشد و چه دموکرات، کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت و برای ارائه قطعنامه‌ای در شورای امنیت به منظور اعطای عضویت کامل به فلسطین در سازمان ملل پیش‌قدم خواهد شد.»

وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی، به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین از سوی واشنگتن را به دلیل «فرسایش شدید و مداوم حمایت از اسرائیل در میان جامعه آمریکا» امری «اجتناب‌ناپذیر» دانست.

وی در ادامه با انتقاد تند از سیاست‌های کابینه بنیامین نتانیاهو افزود: یکی از مهم‌ترین دلایل ریزش پایگاه حمایتی تل‌آویو در ایالات متحده، چشم‌پوشی و مسامحه نتانیاهو در قبال اقدامات خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان است.

رهبر حزب اسرائیل بیتنو همچنین از یک طرح استراتژیک جدید برای آینده کرانه باختری رونمایی کرد. این طرح، کنفدراسیون اسرائیل-اردن را در مناطق A و B پیشنهاد می‌دهد، در حالی که اسرائیل کنترل کامل امنیتی بر کل کرانه باختری را حفظ می‌کند.

به گزارش روزنامه اسرائیل هیوم، این طرح تصریح می‌کند که اسرائیل پیوستگی جغرافیایی بین مناطق کرانه باختری را حفظ کرده و مسئولیت کلی امنیتی را بر عهده خواهد داشت، در حالی که اردن امور روزانه فلسطینی‌ها را مدیریت کرده و از طریق یک نیروی پلیس ویژه، نظم عمومی را حفظ می‌کند.

به گفته لیبرمن، هدف این طرح جلوگیری از خلأ قدرت در صورت تغییرات در تشکیلات خودگردان فلسطین است که می‌تواند به حماس و جهاد اسلامی اجازه دهد نفوذ خود را در کرانه باختری گسترش دهند. او همچنین تأکید کرد که این طرح همزمان با ایجاد یک ساختار حکومتی جایگزین که اداره فلسطینی‌ها را به اردن متصل می‌کند، در حالی که اسرائیل کنترل امنیتی بر این سرزمین را حفظ می‌کند، به دنبال جلوگیری از تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی است.

این پیشنهاد‌ها در بحبوحه تشدید بحث‌ها در محافل سیاسی اسرائیل در مورد آینده کرانه باختری و شکل حکومت در آنجا در دوران پس از محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، مطرح می‌شوند.