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تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۵
بين‌الملل » اخبار كلی

تحقیقات دادستانی پرتغال درباره استفاده آمریکا از پایگاه «لاجیس» برای حمله به ایران

5 دادستانی پرتغال اعلام کرد که تحقیقات قضایی درباره مجوز اعطاشده توسط دولت این کشور به آمریکا برای استفاده از پایگاه هوایی «لاجیس» را آغاز کرده است.

جوان آنلاین: دادستانی پرتغال اعلام کرد که در پی شکایت رسمی یک حزب مخالف دولت، تحقیقات قضایی پیرامون قانونی بودنِ مجوزِ اعطاشده توسط دولتِ راست میانه‌این کشور به آمریکا برای استفاده از پایگاه هوایی «لاجیس» (Lajes) در مجمع‌الجزایر آزور جهت حمله به ایران را آغاز کرده است.

به گزارش دفاع پرس، بر اساس توافقات دیرینه میان واشینگتن و لیسبون، آمریکا مجاز است در زمان صلح، بدون نیاز به مجوز پیشین از این پایگاه استفاده کند؛ اما بر اساس پروتکل‌های امنیتی، بهره‌برداری از این پایگاه در زمان وقوع درگیری‌ها و عملیات‌های نظامی، مشروط به کسب مجوز و موافقت دولت پرتغال است.

انتقاد از همراهی با واشنگتن

پرتغال برخلاف همسایه خود، اسپانیا، اجازه عبور چندین پرواز آمریکایی از فراز پایگاه هوایی لاجیس را صادر کرد. این تصمیم بلافاصله با انتقادات گسترده احزاب چپ‌گرای مخالف دولت مواجه شد و بحث‌های داغی را در محافل سیاسی لیسبون درباره نقش این کشور در عملیات‌های نظامی مرتبط با درگیری‌های جاری با ایران به راه انداخت.

دفتر دادستان کل پرتغال در بیانیه‌ای تأیید کرد که این پرونده پس از شکایت اعضای حزب «بلوک چپ» (Left Bloc) گشوده شده است. پیش‌تر، حزب مذکور در ماه آوریل با ارائه مستنداتی به دادستانی، مدعی شده بود که بهره‌برداری آمریکا از این پایگاه، «نقض فاحش حقوق بین‌الملل» محسوب می‌شود.

دفاع دولت و توجیهاتِ ادعایی

در سوی دیگر، «پائولو رانجل» وزیر امور خارجه پرتغال، با دفاع از عملکرد دولت، مدعی شد که لیسبون در درگیری‌ها مشارکت ندارد. وی در توجیه استفاده واشینگتن از این پایگاه ادعا کرد: استفاده از پایگاه لاجیس منطبق بر حقوق بین‌الملل بوده و تنها پس از دریافت تضمین‌های واشینگتن مبنی بر اینکه هرگونه عملیات احتمالی جنبه دفاعی، ضروری، متناسب و صرفاً محدود به اهداف نظامی داشته باشد، صادر شده است.

این در حالی است که وزارت امور خارجه پرتغال از ارائه جزئیات بیشتر در خصوص این تحقیقات قضایی خودداری کرده و تحلیلگران معتقدند گشوده شدن این پرونده می‌تواند فشار سیاسی سنگینی بر دولت پرتغال در قبال ائتلاف‌های نظامی با آمریکا وارد کند.

برچسب ها: پرتغال ، جنگ ایران امریکا ، امریکا
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