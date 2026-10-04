اعتراض ژاپن به آمریکا پس از بازداشت تفنگدار آمریکایی

دولت ژاپن پس از بازداشت یک تفنگدار ۲۰ ساله آمریکایی به ظن قتل یک زن در جزیره اوکیناوا، اعتراض رسمی خود را به واشنگتن اعلام و بر همکاری کامل در تحقیقات، تشدید انضباط نیروهای نظامی آمریکا و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه تاکید کرد.

جوان آنلاین: مقامات ژاپنی پس از بازداشت یک تفنگدار نیروی دریایی آمریکا به اتهام قتل یک زن در جزیره اوکیناوا، اعتراض خود را به دولت آمریکا اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری کیودو، این تفنگدار ۲۰ ساله روز یکشنبه در شهر ناها به ظن قتل زنی ۳۹ ساله و سرقت کوله‌پشتی و کیف پول او بازداشت شد. این حادثه شامگاه شنبه در یک هتل در این شهر رخ داده است.

وزارت خارجه ژاپن در بیانیه‌ای اعلام کرد تاکهیرو فوناکوشی، معاون وزیر خارجه این کشور، در دیدار با جورج گلس، سفیر آمریکا در ژاپن، اعتراض شدید توکیو را نسبت به این حادثه اعلام کرده است.

بر اساس این بیانیه، فوناکوشی ضمن ابراز تاسف عمیق از وقوع این حادثه، از طرف آمریکایی خواست در روند تحقیقات همکاری کامل داشته باشد، انضباط نیروهای نظامی خود را تشدید کند و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی اقدامات لازم را انجام دهد.

جورج گلس نیز در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که با گنتا کوجا، فرماندار اوکیناوا، تماس گرفته و ضمن ابراز همدردی، بر همکاری کامل آمریکا با تحقیقات جاری تاکید کرده است.

این نظامی آمریکایی در حال حاضر در پایگاه نظامی فوتنما در اوکیناوا نگهداری می‌شود؛ پایگاهی که رفتار نیروهای نظامی آمریکا از جمله موضوعاتی است که بارها اعتراض ساکنان محلی را در پی داشته است.