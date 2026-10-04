کد خبر: 1382623
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۹
بين‌الملل » اخبار كلی

حملات شدید عربستان به مناطق مختلف یمن؛ المخا زیر بمباران

5 رسانه‌های یمنی از تشدید حملات هوایی و توپخانه‌ای عربستان به مناطق مختلف یمن، از جمله المخا، صعده و جوف، خبر دادند که به گفته آنها، در جریان این حملات چند غیرنظامی از جمله یک دختر بچه زخمی شده و خانه‌ها و اماکن مذهبی نیز آسیب دیده‌اند.

جوان آنلاین: رسانه‌های یمنی از حملات شدید هوایی و توپخانه‌ای عربستان به مناطق مختلف این کشور خبر دادند و اعلام کردند در این حملات، مناطق مسکونی و مرزی در چند استان یمن هدف قرار گرفته است.

در تازه‌ترین گزارش‌ها، منطقه «المخا» در سواحل غربی یمن زیر حملات شدید هوایی عربستان قرار گرفته است.

بر اساس گزارش رسانه‌های یمنی، خانه‌های مسکونی و اماکن مذهبی در چند منطقه از سواحل غربی و به‌ویژه المخا خسارت‌های سنگینی متحمل شده‌اند و اموال غیرنظامیان نیز تخریب یا آسیب دیده است.

این حملات، شماری از خانواده‌ها را ناچار کرده است برای یافتن امنیت، خانه‌ها و دارایی‌های خود را ترک و به پناهگاه‌های موقت منتقل شوند.

برخی خانواده‌های آواره نیز ناچار شده‌اند شب را بیرون از منازل خود و روی زمین سپری کنند و وسایل زندگی، تشک‌ها، لباس‌های کودکان و دفترهای مدرسه خود را در خانه‌هایشان جا بگذارند.

حملات به صعده و جوف

خبرنگار شبکه المسیره در استان صعده نیز از حملات توپخانه‌ای عربستان به مناطقی از شهرستان مرزی «رازح» خبر داد.

بر اساس این گزارش، روستاهای مرزی شهرستان «حیدان» نیز هدف حمله موشکی قرار گرفتند که در پی آن یک دختر بچه زخمی شد. همچنین شهرستان مرزی «باقم» در صعده هدف حملات توپخانه‌ای قرار گرفت.

در استان جوف نیز یک شهروند بر اثر حمله عربستان در شهرستان «الحزم» زخمی شد.

همچنین جنگنده‌های عربستان سه حمله هوایی علیه شهرستان «کتاف و البقع» در صعده انجام دادند و دو حمله هوایی دیگر نیز شهرستان «سحار» را هدف قرار داد.

گزارش از عقب‌نشینی نیروهای وابسته به عربستان در تعز

همزمان، یک منبع نظامی به شبکه المسیره گفت که بیش از ۲۰ خودروی نظامی و پنج کامیون حامل سلاح و مهمات متعلق به نیروهای وابسته به عربستان از منطقه «التربه» به سمت محور «شرجب» و «طورالباحه» عقب‌نشینی کرده‌اند.

این منبع همچنین گفت که خودروهای نیروهای وابسته به عربستان از التربه به سمت مسیرهای «الصحی»، «حزاز» و «زریقه» در تعز گریخته‌اند و این تحولات در شرایطی رخ داده است که به گفته وی، نیروهای وابسته به عربستان با فروپاشی بی‌سابقه در صفوف خود مواجه هستند.

برچسب ها: عربستان ، یمن ، جنگ یمن
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

بدون شرح

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

پول حقیقی به بورس برگشت

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

۱۹ نفتکش آبکش شد

«ائتلاف انتخاباتی ۵» علیه نتانیاهو  کلید خورد

پدر، عشق، پسر

دیپلماسی ترمز افزایش قیمت نفت را کشید!

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید!

رمزارز‌ها متهم اصلی خاموشی‌های تابستانه

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

آبروریزی مالکان اماراتی در من‌سیتی

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

جنگ «دستور کار» در نیویورک

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

اکران خصوصی «جانشین»

تاریخ‌سازی با برنز آسیا 

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

سوگلی‌های فدراسیون!

طلا‌های سرنوشت‌ساز

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

می‌جنگیم حتی آخرالزمانی!

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

عراق در آستانه طغیان علیه محاصره ایران

مردم امریکا حقایق را بشنوند تصمیمات دیگری می‌گیرند

قرعه مرگبار برای فرنگی و آزاد 

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران
نگاهی به پدیده «یچینگ»/ زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی
«حاج‌عباس» آن‌که در آغوش نصرالله آرام گرفت
این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند
اکران خصوصی «جانشین»
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار