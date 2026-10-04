حملات شدید عربستان به مناطق مختلف یمن؛ المخا زیر بمباران

رسانه‌های یمنی از تشدید حملات هوایی و توپخانه‌ای عربستان به مناطق مختلف یمن، از جمله المخا، صعده و جوف، خبر دادند که به گفته آنها، در جریان این حملات چند غیرنظامی از جمله یک دختر بچه زخمی شده و خانه‌ها و اماکن مذهبی نیز آسیب دیده‌اند.

جوان آنلاین: رسانه‌های یمنی از حملات شدید هوایی و توپخانه‌ای عربستان به مناطق مختلف این کشور خبر دادند و اعلام کردند در این حملات، مناطق مسکونی و مرزی در چند استان یمن هدف قرار گرفته است.

در تازه‌ترین گزارش‌ها، منطقه «المخا» در سواحل غربی یمن زیر حملات شدید هوایی عربستان قرار گرفته است.

بر اساس گزارش رسانه‌های یمنی، خانه‌های مسکونی و اماکن مذهبی در چند منطقه از سواحل غربی و به‌ویژه المخا خسارت‌های سنگینی متحمل شده‌اند و اموال غیرنظامیان نیز تخریب یا آسیب دیده است.

این حملات، شماری از خانواده‌ها را ناچار کرده است برای یافتن امنیت، خانه‌ها و دارایی‌های خود را ترک و به پناهگاه‌های موقت منتقل شوند.

برخی خانواده‌های آواره نیز ناچار شده‌اند شب را بیرون از منازل خود و روی زمین سپری کنند و وسایل زندگی، تشک‌ها، لباس‌های کودکان و دفترهای مدرسه خود را در خانه‌هایشان جا بگذارند.

حملات به صعده و جوف

خبرنگار شبکه المسیره در استان صعده نیز از حملات توپخانه‌ای عربستان به مناطقی از شهرستان مرزی «رازح» خبر داد.

بر اساس این گزارش، روستاهای مرزی شهرستان «حیدان» نیز هدف حمله موشکی قرار گرفتند که در پی آن یک دختر بچه زخمی شد. همچنین شهرستان مرزی «باقم» در صعده هدف حملات توپخانه‌ای قرار گرفت.

در استان جوف نیز یک شهروند بر اثر حمله عربستان در شهرستان «الحزم» زخمی شد.

همچنین جنگنده‌های عربستان سه حمله هوایی علیه شهرستان «کتاف و البقع» در صعده انجام دادند و دو حمله هوایی دیگر نیز شهرستان «سحار» را هدف قرار داد.

گزارش از عقب‌نشینی نیروهای وابسته به عربستان در تعز

همزمان، یک منبع نظامی به شبکه المسیره گفت که بیش از ۲۰ خودروی نظامی و پنج کامیون حامل سلاح و مهمات متعلق به نیروهای وابسته به عربستان از منطقه «التربه» به سمت محور «شرجب» و «طورالباحه» عقب‌نشینی کرده‌اند.

این منبع همچنین گفت که خودروهای نیروهای وابسته به عربستان از التربه به سمت مسیرهای «الصحی»، «حزاز» و «زریقه» در تعز گریخته‌اند و این تحولات در شرایطی رخ داده است که به گفته وی، نیروهای وابسته به عربستان با فروپاشی بی‌سابقه در صفوف خود مواجه هستند.