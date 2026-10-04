همزمان با سفر صدراعظم آلمان به کی‌یف در بحبوحه تشدید حملات مسکو به پایتخت اوکراین، یک پهپاد روسی بار دیگر پل مهم شمالی این شهر را هدف قرار داد.

جوان آنلاین: فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، امروز در سفری سرزده وارد کی‌یف شد تا به گفته خودش حمایتش از اوکراین را نشان دهد.

این سفر در حالی انجام شده که جنگ هوایی بین مسکو و کی‌یف شدت گرفته و روسیه با استفاده از موشک‌های بالستیک که رهگیری آنها دشوار است و پهپادهای مجهز به موتور جت، اوکراین را هدف قرار می‌دهد؛ در مقابل، کی‌یف هم صنایع نفتی و کسب‌وکارهای روسیه را هدف حملات مداوم خود قرار داده است.

مرتس گفت که در دومین سفر خود به کی‌یف از زمان تصدی مقام صدراعظمی آلمان، به این شهر آمده تا حمایت برلین از اوکراین را به نمایش بگذارد. او در بیانیه‌ای افزود «اگر روسیه متوقف نشود، ماشین جنگی آن دیر یا زود علیه ما هم به کار خواهد افتاد».

وزارت امور خارجه روسیه دیروز اعلام کرد که به انجام «حملات تلافی‌جویانه گسترده» علیه کی‌یف و دیگر شهرهای اوکراین ادامه خواهد داد و از اتباع خارجی و دیپلمات‌ها خواست این کشور را ترک کنند.

همزمان با حضور مرتس در کی‌یف، گزارش‌های رسانه‌ای و تصاویر منتشر شده، از حمله دوباره روسیه به پل شمالی کی‌یف بر فراز رودخانه دنیپرو حکایت دارد.

به گزارش آسوشیتد پرس، حملات روسیه در روزهای اخیر موجب تعطیلی کامل یا جزئی سه پل از مجموع شش پل جاده‌ای کی‌یف بر فراز رودخانه دنیپرو شد.