رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا گفت: ایران قدرت موشکی و پهپادی فوق‌العاده‌ای دارد و این موضوع را به خوبی در جنگ با آمریکا نشان داد و دنیا از این موضوع متحیر شد.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین «علی سعیدی» رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا در دهمین دوره بصیرت معاونین، رؤسای کل سازمان‌ها و مدیران کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت که در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اظهار داشت: شهادت توفیق مهمی است که نصیب افراد خاص و مورد توجه خداوند متعال می‌شود.

به گزارش دفاع پرس، حجت‌الاسلام سعیدی همچنین با اشاره به توطئه‌های آمریکا علیه ایران افزود: آمریکایی‌ها سال‌ها همه توطئه‌ها و ترفند‌های خود را علیه ایران به کار گرفتند، اما موفق نشدند؛ لذا سال گذشته خود به میدان آمدند که کار را تمام کنند؛ اما نتوانستند در حوزه نظامی به توفیقی دست یابند و با شکست سنگینی مواجه شدند.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا ادامه داد: اولین بار است که دو کشور اتمی همزمان با هم درگیر جنگ با ایران می‌شوند و اولین بار است که ایران مستقیماً پایگاه‌های آمریکایی را از امارات تا اردن زیر ضربه قرار می‌دهد.

وی با اشاره به صف‌آرایی ناو‌های آمریکایی علیه ایران و عدم توفیق آن‌ها در جنگ با ایران، گفت: نزدیک به ۳۰۰ هدف در ۱۵ پایگاه نظامی آمریکا توسط نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران مورد اصابت قرار گرفت؛ همچنین ایران با تسلط بر تنگه هرمز توانست طعم تلخ تحریم را به استکبار جهانی و هم‌پیمانانش بچشاند؛ همچنان‌که امروز تأثیر بستن تنگه هرمز در سفره تک‌تک مردم کشور‌هایی که علیه ایران اقدام کردند، دیده می‌شود.

حجت‌الاسلام سعیدی عنوان کرد: این اولین بار است که ایران طلسم شکست‌ناپذیری آمریکا و رژیم صهیونی را باطل کرد و اکنون دو تنگه استراتژیک هرمز و باب‌المندب در کنترل جبهه مقاومت قرار دارد.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا همچنین با اشاره به مبعوث‌شدن ملت بزرگ ایران، تأکید کرد: ملت ایران با حضور در خیابان‌ها نشان دادند که از انقلاب و کشورشان دفاع خواهند کرد.

وی با اشاره به علل اقتدار ایران، اظهار داشت: توانایی غنی‌سازی اورانیوم در سطوح بالا، دارا بودن نفت و گاز فراوان و همچنین قدرت دفاعی فوق‌العاده و حیرت‌انگیز ایران، عمق استراتژیک ایران و دارا بودن تنگه هرمز، قدرت رهبری و انسجام ملی، نشان‌دهنده قدرت ایران است.

حجت‌الاسلام سعیدی همچنین با اشاره به توان نظامی بالای ایران، بیان کرد: ایران قدرت موشکی و پهپادی فوق‌العاده‌ای دارد و این موضوع را به خوبی در جنگ با آمریکا نشان داد و دنیا از این موضوع متحیر شد.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: ارتقای جایگاه ملت ایران پس از جنگ رمضان به خوبی محرز شد و کشور‌های جهان روی توانایی ایران حساب ویژه‌ای باز خواهند کرد.

وی ادامه داد: بعد از جنگ رمضان، نگاه به ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی به‌عنوان یک ارتش قدرتمند تغییر کرد و مشخص شد که ارتش آن‌ها ضعف‌های زیادی دارند.

حجت‌الاسلام سعیدی عنوان کرد: امروز و پس از جنگ رمضان نگاه بسیاری از مردم و جوانان آمریکا به اسرائیل تغییر کرده و دیگر آن نگاه سابق به اسرائیل وجود ندارد؛ همچنین اقتدار آمریکا پس از جنگ رمضان فروپاشیده و نظم امنیتی گذشته در قبال منطقه غرب آسیا دچار تحول شده است.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا گفت: در پی جنگ رمضان، قدرت نظامی ایران به نمایش درآمد و امروز می‌بینیم که توان تجهیزاتی ایران برای جهانیان آشکار شده است؛ همچنین مشخص شد که ایران می‌تواند با قابلیت‌های جنگ نامتقارن، دشمن را به شکست بکشاند و پیروز جنگ شود.