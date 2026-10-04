فرانسوی‌های معترض به پیروی کاخ الیزه از سیاست‌های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و اتحادیه اروپا، خواستار کناره‌گیری رئیس‌جمهوری این کشور از قدرت شدند.

جوان آنلاین: خبرنگار ریانووستی از پاریس گزارش داد که چند صد نفر در مرکز این شهر در اعتراض به ادامه حمایت فرانسه از اوکراین تجمع کردند و خواستار خروج این کشور از اتحادیه اروپا و ناتو شدند.

این تجمع به دعوت «فلوریان فیلیپو»، رهبر حزب راست‌گرای «میهن‌پرستان» فرانسه و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، در میدان «پاله-روایال» در مرکز پاریس برگزار شد.

تظاهرکنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «رئیس‌جمهور فرانسه، ما برای اوکراین نخواهیم مرد»، «ماکرون، برو بیرون» و «از فرگزیت حمایت کنید.»

رهبر حزب راست‌گرای «میهن‌پرستان» فرانسه در این تجمع به خبرنگاران گفت: «زندگی کردن، نه صرفاً زنده ماندن؛ زندگی آزادانه و در صلح؛ این پیام ماست. در پس این موضوع، تصمیم‌های سیاسی مهمی وجود دارد. ما باید از اتحادیه اروپا خارج شویم، از ناتو خارج شویم، تأمین مالی جنگ در اوکراین را متوقف کنیم و ارسال سلاح به کی‌یف را متوقف کنیم.»

وی گفت منابع مالی که مقام‌های فرانسه برای کی‌یف ارسال می‌کنند، باید برای کاهش مالیات سوخت در فرانسه استفاده شود.