حملات عربستان هرگز مسیر نبرد را تغییر نخواهد داد

جوان آنلاین: حزام الاسد عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن با انتشار یک پست در فضای مجازی تاکید کرد که بمباران مناطق مسکونی و غیر نظامی در صنعاء هرگز عملیات نیروهای مسلح این کشور و بیرون راندن عناصر وابسته به عربستان از تعز را متوقف نخواهد کرد.

وی اضافه کرد که این حملات هرگز مسیر نبرد با دشمن سعودی را تغییر نمی دهد.

حزام الاسد روز گذشته نیز پس از حمله سنگین جنگنده های سعودی به صنعاء اعلام کرد که معادله پایتخت در برابر پایتخت اجرا خواهد شد و حملاتی به پایتخت عربستان در کار است.

وی افزود: آنکه پایتختش نفتی است در پایتخت دیگران آتش افرزوی نمی کند.

این در حالی است که طی روز گذشته جنگنده های سعودی در چندین نوبت صنعا پایتخت یمن را بمباران کردند.