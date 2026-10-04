شکست طرح رژیم صهیونیستی برای ترور جانشین یحیی سنوار 

رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که ارتش اسرائیل در حمله‌ای به شهر غزه، قصد ترور «علی العمودی»، از رهبران جنبش حماس در نوار غزه را داشته که این عملیات با شکست مواجه شده است.

جوان آنلاین: رادیو ارتش اسرائیل شب گذشته اعلام کرد که برآوردها حاکی از شکست تلاش رژیم صهیونیستی برای ترور علی العمودی جانشین یحیی سنوار در غزه است.

در همین رابطه ، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که پس از گذشت ساعت‌های طولانی از انجام این حمله، تل آویو در دستیابی به تأییدی مبنی بر موفقیت‌آمیز بودن عملیات ترور ناکام بوده است.

این رسانه صهیونیستی مدعی شد که علی العمودی، نایب‌رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، قدرتمندترین مرد حماس در نوار غزه محسوب می‌شود. وی در عملیات تبادل اسرا با رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۱ همراه با یحیی سنوار آزاد شد و از دستیاران ارشد وی السنوار بود و سمت رئیس دستگاه روابط عمومی و رسانه‌ای جنبش را بر عهده داشت. به ادعای این رسانه صهیونیستی پس از ترور سنوار در اکتبر ۲۰۲۴، او عملاً فرماندهی حماس در نوار غزه را بر عهده گرفت.

برخی منابع اعلام کردند که پس از انتخاب خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس در ژوئیه ۲۰۲۶، العمودی به مدیر امور جنبش در نوار غزه و سرپرست ریاست آن تا زمان انتخاب رئیس جدید تبدیل شد.

طبق گفته همین منابع، بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، العمودی مسئولیت نظارت بر فرماندهی «دایره رسانه نظامی» گردان‌های «عزالدین قسام»، شاخه نظامی جنبش حماس را بر عهده داشت.

پس از انتخاب السنوار به عنوان رئیس جنبش در نوار غزه در سال ۲۰۱۷، سمت مدیر دفتر رئیس جنبش در غزه به او محول شد؛ جایگاهی که به او امکان دسترسی به پرونده‌های رهبری متعدد و گسترش شبکه روابطش در چارچوب‌های تشکیلاتی و سیاسی جنبش را داد.

در اواسط سال ۲۰۲۱، او ریاست دایره رسانه‌ای حماس در غزه را بر عهده گرفت و جانشین عصام الدعلیس، عضو دفتر سیاسی جنبش شد که در آن زمان به ریاست کار دولتی در نوار غزه منتقل شده بود.

با آغاز نسل‌کشی صهیونیستی در غزه، دامنه مسئولیت‌های العمودی در داخل رهبری حماس در سایه شرایط امنیتی پیچیده‌ای که تحرکات السنوار و تعدادی از اعضای دفتر سیاسی را احاطه کرده بود، گسترش یافت.

به گفته منابع، العمودی پس از ترور السنوار در درگیری مسلحانه با ارتش اسرائیل در شهر رفح در اکتبر ۲۰۲۴، مسئولیت فرماندهی اضطراری در داخل جنبش را بر عهده گرفت و به یکی از برجسته‌ترین مسئولان اداره امور جنبش در نوار غزه تبدیل شد.