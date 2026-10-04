حملات عربستان علیه بیش از ۵۴۰ مرکز درمانی در یمن

سخنگوی وزارت بهداشت یمن از اوضاع وخیم انسانی در این کشور به دلیل تجاوزات عربستان و محاصره ظالمانه خبر داد.

جوان آنلاین: انیس الاصبحی سخنگوی وزارت بهداشت یمن تاکید کرد که حملات عربستان سعودی به صورت مشخص مناطق مسکونی و بیمارستان ها و مراکز درمانی را هدف قرار می دهد. این اوضاع در سایه تداوم محاصره کشور و ممانعت از ورود دارو و تجهیزات پزشکی رخ داده است.

وی اضافه کرد: طی سال های گذشته که شاهد تجاوزات عربستان و محاصره یمن بوده ایم زیر ساخت های بهداشتی کشور به شدت آسیب دیده است و بیماران یمنی با مشکلات فراوانی برای درمان رو به رو هستند به طوری که ۴۰۰ هزار تن از آنها نیاز دارند به خارج از یمن منتقل شوند. هزاران بیمار در یمن دچار امراض مزمن و خطرناک هستند.

الاصبحی بیان کرد: جنایت جدید در حمله به نزدیکی بیمارستان السبعین باعث تخریب بخش های داخلی آن و تجهیزات پزشکی و ایجاد وحشت میان بیماران شد. از زمان آغاز تجاوزات عربستان علیه یمن تاکنون بیش از ۵۴۲ مرکز درمانی و بیمارستان هدف قرار گرفته است.

وی گفت: از این میان، ۱۶۵ ساختمان به صورت کامل تخریب شده و ۱۲۹ خودروی امدادی هدف قرار گرفته اند. زندگی ۱۲۰ هزار بیمار سرطانی و هشت هزار بیماری کلیوی در معرض خطر قرار دارد. همچنین بیش از سه میلیون و ۶۰۰ هزار کودک از سوء تغذیه رنج می برد.