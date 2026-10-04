تظاهرات گسترده در اروپا در حمایت از ایران، غزه، لبنان و سوریه

شهرهای مختلف اروپا شاهد برگزاری تظاهرات گسترده در حمایت از ایران، غزه، لبنان و سوریه مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی بوده است.

جوان آنلاین: مدیر دفتر شبکه المیادین در ژنو گزارش داد که تظاهرات گسترده ای در شهر ژنو و دیگر شهرهای اروپا علیه تجاوزات پی در پی در قبال نوار غزه، لبنان، ایران و سوریه برگزار شد.

بر اساس این گزارش، تظاهرات مذکور در ژنو با حضور دانشجویان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

در بیانیه صادره از سوی برگزار کنندگان این تظاهرات، جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها، لبنانی ها و همچنین تجاوزات شهرک نشینان صهیونیست در کرانه باختری محکوم شده است.

در این بیانیه همچنین سکوت دولت ها یا اکتفا کردن به صدور بیانیه های ضعیف در قبال جنایات رژیم صهیونیستی محکوم شده است.