کد خبر: 1382538
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تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۳
اقتصاد » اخبار کلی

وضعیت معوقات اردیبهشت بازنشستگان تأمین‌اجتماعی؛ واریز طی دو ماه

غ7 بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی، هنوز معوقات حقوق اردیبهشت ۱۴۰۵ را دریافت نکرده‌اند.

جوان آنلاین: اولین ماه از نیمه دوم سال هم به نیمه رسید، اما خبری از پرداخت معوقات اردیبهشت ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی نشد.

به گزارش مهر، شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که اگر معوقات اردیبهشت را همان زمان دریافت کرده و با مبلغ آن خرید کرده بودند، الان چند برابر قیمت خرید کالا، سود برده بودند. در حالی که اگر امروز بخواهند معوقات اردیبهشت را دریافت کنند، قطعا شرایط برای خرید کالا، به مراتب وخیم تر از چند ماه قبل است و قدرت خرید، پایین آمده است.

این در حالی است که شرایط معیشت افراد بازنشسته و مستمری بگیر، سخت تر از افراد شاغل است.

متاسفانه سازمان تأمین‌اجتماعی بدون توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و مشکلاتی که قشر بازنشسته و مستمری‌بگیر جامعه دارند، هنوز نتوانسته یک ماه معوقه حقوق اردیبهشت را پرداخت کند.

در تازه‌ترین واکنش مسئولان مربوطه، احمد میدری، وزیر رفاه گفته است که معوقات اردیبهشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران را در مهر و آبان پرداخت خواهیم کرد.

وی عنوان داشته است؛ یک گروه در مهر و گروه دیگری نیز در آبان، معوقات اردیبهشت را دریافت خواهند کرد.

به نظر می رسد، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی باید همچنان منتظر چندرغاز معوقه حقوق اردیبهشت ماه خود باشند.

برچسب ها: تأمین اجتماعی ، بازنشستگی ، بازنشسته ها
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