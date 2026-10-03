شهروندان اوکراینی خواستار پایان جنگ در این کشور شدند

منابع خبری گزارش دادند که تعداد زیادی از شهروندان اوکراینی با اجتماع در مرکز کی‌یف، در اعتراض به ادامه جنگ و با شعار «جنگ را متوقف کنید» خواستار برقراری صلح در این کشور شدند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری ریانووستی، این تجمع در میدان «مایدان» کی‌یف و به دعوت «الکساندر تودوروف» نظامی عضو تیپ ۴۱ نیرو‌های مسلح اوکراین و فعال حقوقی و روزنامه‌نگار سابق ساکن اودسا برگزار شده است.

به گزارش ایرنا، شرکت‌کنندگان در این تجمع، پلاکارد‌هایی با خود حمل می‌کردند که روی آنها شعار‌هایی مانند «جنگ را متوقف کنید» و «فقط صلح» نوشته شده بود.

تودوروف پیشتر با انتشار یک ویدئو در فضای مجازی، ولودیمیر زلنسکی را به نابودی مردم اوکراین متهم کرده و از شهروندان اوکراینی خواسته بود تا علیه رئیس جمهور این کشور و در مخالفت با تداوم جنگ دست به تظاهرات بزنند.

بر اساس این گزارش، این نظامی اوکراینی پس از انتشار این اظهارات، توسط سرویس امنیت اوکراین (SBU) بازداشت شده است.

به نوشته خبرگزاری ریانووستی، تودوروف پیش از این نیز از شهروندان اوکراینی خواسته بود تا در اعتراض به فساد و بی‌قانونی در اوکراین علیه مقام‌های این کشور دست به تظاهرات بزنند.

هزاران شهروند اوکراینی پیش‌تر در کی‌یف و چند شهر دیگر از جمله لویو و دنیپرو علیه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور و تصویب قانونی جنجالی که استقلال نهاد‌های مبارزه با فساد در اوکراین را تضعیف می‌کند، دست به تظاهرات زده بودند.

بعد از اینکه پارلمان اوکراین قانونی را به تصویب رساند که به دادستان کل این کشور که منصوب زلنسکی است، اختیارات گسترده‌ای برای مداخله در تحقیقات نهاد‌های مستقل از جمله اداره ملی مبارزه با فساد (NABU) و دادستانی ویژه مبارزه با فساد (SAPO) می‌دهد، معترضان با تجمع در نزدیکی دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین، خواستار وتوی این قانون از سوی زلنسکی شدند.

پیش نویس این قانون پس از آن در پارلمان اوکراین مطرح شد که اداره ملی مبارزه با فساد و دادستانی ویژه مبارزه با فساد اوکراین، اقدام به بررسی پرونده‌هایی علیه مقام‌های ارشد نزدیک به زلنسکی کردند.

این طرح که با ۲۶۳ رأی موافق در برابر ۱۳ رأی مخالف در پارلمان اوکراین تصویب و تبدیل به قانون شد، برای نهایی شدن باید به امضای زلنسکی می‌رسید و گزارش‌ها حاکی از آن است که رئیس جمهور اوکراین با وجود درخواست‌های گسترده شهروندان این کشور برای وتوی آن، این قانون را امضا کرده است.

این در حالی است که رئیس اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین پیشتر هشدار داده بود که تصویب این قانون، زیرساخت‌های مبارزه با فساد در این کشور را نابود خواهد کرد.

شهروندان اوکراینی معترض به تصویب این قانون که عمدتاً از جوانان و کهنه‌سربازان تشکیل شده بودند، در جریان این تظاهرات با حمل بنر‌هایی که روی آنها نوشته شده بود «به روسیه خوش آمدید»، شعار‌هایی مانند «قانون را وتو کن»، «به فساد نه بگو» و «اوکراین را به روسیه تبدیل نکنید» سر دادند و خواستار پاسخگویی آندری یرماک رئیس‌دفتر زلنسکی شدند که به گفته آنان پشت ارائه طرح این قانون در پارلمان اوکراین بوده است.

در همین ارتباط گیوم مرسیه سخنگوی کمیسیون اروپا نیز در واکنش به تصویب قانون محدودکننده استقلال نهاد‌های ضد فساد در اوکراین با بیان اینکه نهاد‌های مستقل از جمله اداره ملی مبارزه با فساد (NABU) و دادستانی ویژه مبارزه با فساد (SAPO) برای برنامه اصلاحات اوکراین حیاتی هستند و باید به‌طور مستقل عمل کنند تا اعتماد عمومی حفظ شود، اظهار کرد: استقلال این دو نهاد برای مسیر عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا ضروری است.