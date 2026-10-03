شوک فدراسیون به جامعه فوتبال

جوان آنلاین: گویی فوتبال قرار نیست هرگز رنگ آرامش به خود ببیند، حداقل نه تا زمانی که مدیریت آن را افرادی در دست دارند که اعتقادی به استفاده از تفکرات نو و جوان را ندارند. حال آنکه مدیریت فوتبال هم درست مانند تیم‌ملی نیازمند جوانگرایی است و تغییر نسلی که هیچ سودی برای این رشته ندارند. همان نسلی که جدیدترین تصمیماتشان بار دیگر فوتبال را به حاشیه برده است.

هنوز تصمیم فدراسیون در خصوص حذف جام‌حذفی از تقویم مسابقات ایران که لاجرم پرونده سوپرجام را هم می‌بندد، هضم نشده بود که حکم جدید ساکت را امضا کرد. حکمی که براساس آن، محمدرضا ساکت به عنوان رئیس جدید کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فعالیت خواهد کرد!

حذف یک جام مهم از تقویم فوتبال ایران

ظاهراً فدراسیون قصد شوخی با افکار عمومی یا بازی با روح و روان ملت را دارد. همین یک هفته پیش بود که محمدمهدی نبی با انداختن بادی به غبغب تأکید داشت فدراسیون فوتبال در سال چیزی حدود ۳۰۰ هزار مسابقه برگزار می‌کند و تأکید داشت که این کار آسانی نیست، اما تنها چند روز بعد از آن نمایش اقتدار، علوی خبر از حذف یک جام مهم از تقویم فوتبال ایران را منتشر کرد! سخنگوی فدراسیون در توجیه این تصمیم شوکه‌کننده، پای شلوغی تقویم مسابقات را به میان کشید و گفت که اگرچه بهاروند، رئیس سازمان لیگ در تلاش است برای تصمیم‌گیری در این خصوص، اما تا این لحظه با توجه به فشردگی که وجود دارد، امکان برگزاری جام حذفی وجود ندارد. در واقع به همین راحتی و با بیان تنها دو جمله، عدم برگزاری یکی از مهم‌ترین جام‌های فوتبال ایران منتفی شد. حداقل تا این لحظه، آن‌هم در شرایطی که یکی از افتخارات فدراسیون تا به امروز برگزاری تعداد بالای مسابقات مختلف در فوتبال (در رده‌های مختلف بانوان و آقایان) است، اما با بروز نخستین مشکل، صورت مسئله پاک می‌شود، جای یافتن راهی برای حل و فصل مشکل!

شوک جدید

هنوز تصمیم فدراسیون درخصوص عدم برگزاری رقابت‌های حذفی کشور هضم نشده بود که شوکی دیگر به جامعه فوتبال و افکار عمومی وارد شد. مهدی تاج، در تازه‌ترین تصمیم خود محمدرضا ساکت، نایب‌رئیس پیشین فدراسیون فوتبال را به عنوان رئیس جدید کمیته صدور مجوز حرفه‌ای معرفی کرد.

ساکت درحالی به عنوان رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای انتخاب شده که حافظه تاریخی اهالی فوتبال فراموش نکرده در دوره مدیرعاملی او بود که باشگاه تحت مدیریتش به دلیل برخی مسائل مربوط به الزامات برگزاری مسابقه آسیایی با رأی‌ای‌اف‌سی هم به باخت ۳ بر صفر و جریمه ۲۰۰ هزار دلاری محکوم شد و هم میزبانی را از دست داد. علاوه بر آن، سپاهان در دوره مدیرعاملی ساکت بود که به دلیل تخلفات مربوط به سقف بودجه با کسر امتیاز و جریمه سنگین مواجه شد. حالا ساکت باید همان استاندارد‌هایی را از باشگاه‌ها مطالبه کند که در دوران مدیریت خودش، سپاهان با آن دست و پنجه نرم می‌کرد. پرونده‌هایی که مربوط به انضباط مالی بود و باشگاه او را به چالش کشید، به طوری که شهریور ۱۴۰۲، کمیته انضباطی زمانی که ساکت مدیرعامل سپاهان بود، اعلام کرد این باشگاه در قرارداد‌های شش بازیکن مفاد دستورالعمل را رعایت نکرده است. تخلفاتی که علاوه بر کسر چهار امتیاز، جریمه ۴۰ میلیارد تومانی هم برای این باشگاه به دنبال داشت. در واقع این‌طور می‌توان گفت که امروز شخصی به عنوان رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای برگزیده شده که در دوره مدیریتش، باشگاه او بابت عدم رعایت مقررات قراردادی، از سوی نهاد‌های انضباطی محکوم شد. رأیی که البته بخشی از آن بعدتر در استیناف دستخوش تغییر شد، اما واقعیت را تغییر نداد.

متخلف دیروز، مجری امروز!

آنچه امروز انتخاب ساکت را سؤال‌برانگیز کرده، این است که اگر مجوز حرفه‌ای مهر تأییدی است بر سیستم باشگاهداری حرفه‌ای، چطور می‌توان شخصی را به عنوان رئیس آن برگزید که روزی خود درگیر اثبات پرونده‌هایی در خصوص عدم رعایت مقررات شده است؟ بی‌تردید تغییرات حق رئیس فدراسیون است، اما چرا در هر تغییر صرفاً شاهد حضور افراد امتحان‌پس‌داده هستیم؟ افرادی تکراری که با توجه به سوابق قبلی، عجیب نیست گارد گرفتن افکار عمومی به انتخاب آنها!

رئیس فدراسیون فوتبال در سمینار سالانه مجوز حرفه‌ای تأکید دارد صورت‌های مالی باشگاه‌ها باید افشا شود: «اگر بخواهم درباره مجوز حرفه‌ای به چند موضوع اشاره کنم، باید بگویم که‌ای‌اف‌سی به‌تدریج، با فرایندی مشابه اتفاقی که در یوفا رخ داده در حال نهادینه کردن الزامات جدید است، به طوری که در روز‌های ابتدایی، بحث مجوز حرفه‌ای بیشتر بر افشای صورت‌های مالی اعلام سود و زیان و شفافیت مالی متمرکز بود. به‌مرور، اما شرایط سخت‌تر شد و امروز به نسخه‌ای رسیده‌ایم که الزامات بسیار سخت و دشواری دارد.».

اما جای سؤال دارد که چطور تاج وقتی تا این اندازه بر جدیت افسران مجوز حرفه‌ای تأکید دارد، انتخابش دقیقاً گزینه‌ای است که زمان مدیرعاملی خود نتوانسته موارد لازم را رعایت کند و باشگاه او با جریمه مواجه شده بود، هم توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا و هم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال!

اهمیت مجوز حرفه‌ای

بی‌تردید اخذ مجوز حرفه‌ای صرفاً به مهیا کردن زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خلاصه نمی‌شود و نخستین گام در این زمینه مسئولیت‌پذیری و باور به اجرای موارد مدنظر‌ای‌اف‌سی است، نه یافتن راهی برای دور زدن قانون. اما آیا مدیری که روزی خود در پی یافتن راهی برای دور زدن قوانین بوده امروز می‌تواند گزینه قابل قبولی باشد برای اجرای آن؟

شاید با همین پیش‌زمینه است که صحبت‌های ساکت در آغاز این مسئولیت که می‌گوید «مچ‌گیری نداریم»، نگران‌کننده می‌شود. البته او خبر از برنامه‌هایش برای اجرای فیرپلی مالی می‌دهد و می‌گوید که آمده‌ایم استانداردسازی را تضمین کنیم، اما تعجبی ندارد اگر مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید بترسد، خصوصاً همان‌طور که ساکت نیز بدان اشاره دارد، حکمرانی در فوتبال در دو سطح بین‌المللی و ملی تعریف می‌شود. در سطح بین‌المللی؛ فیفا،‌ای‌اف‌سی، وادا و سایر سازمان‌های تأثیرگذار نقش دارند و در سطح ملی نیز وزارت ورزش، فدراسیون، باشگاه‌ها، هیئت‌ها و نهاد‌های اجرایی و اداری. بی‌تردید در جدیت نهاد‌های بین‌المللی کوچک‌ترین شکی وجود ندارد، اما در باور جدیت نهاد‌های داخلی تجربه ثابت کرده که نمی‌توان خیلی مطمئن بود و این همان مسئله نگران‌کننده است.