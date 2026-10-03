گازپروم: اروپا در آستانه پاییز و زمستان دشواری قرار دارد

مدیرعامل گازپروم با اشاره به کاهش ذخایر گاز اروپا اعلام کرد سطح ذخیره‌سازی گاز در تاسیسات زیرزمینی این قاره همچنان در پایین‌ترین سطوح تاریخی قرار دارد و کشور‌های اروپایی در آستانه فصل پاییز و زمستان با شرایط دشواری روبه‌رو هستند.

جوان آنلاین: از تاس، الکسی میلر، مدیرعامل شرکت روسی گازپروم روز شنبه اعلام کرد کشور‌های اروپایی در آستانه فصل پاییز و زمستان همچنان رکورد‌های تاریخی جدیدی در پایین بودن سطح ذخایر گاز ثبت می‌کنند.

به گزارش ایرنا، گازپروم در بیانیه‌ای به نقل از میلر اعلام کرد: «کشور‌های اتحادیه اروپا در آستانه یک فصل دشوار پاییز و زمستان، همچنان به‌طور مستمر پایین‌ترین رکورد‌های تاریخی را در بخش گاز ثبت می‌کنند.»

بر اساس اعلام گازپروم، ذخایر گاز در تاسیسات زیرزمینی اروپا همچنان پایین‌تر از کمترین سطوح قابل‌توجه سال‌های گذشته قرار دارد. این تاسیسات تا اول اکتبر (۹ مهر) تنها ۷۲ درصد پر بوده‌اند و میزان گاز فعال ذخیره‌شده در آنها ۱۱.۳ میلیارد مترمکعب کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.

تاس پیش‌تر گزارش داده بود که اروپا در آستانه آغاز سنتی فصل گرمایش در ماه اکتبر، کمترین میزان گاز ذخیره‌شده در تاسیسات زیرزمینی را از زمان آغاز ثبت این آمار در سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰ خورشیدی) در اختیار دارد.

برآورد‌ها نشان می‌دهد کشور‌های اتحادیه اروپا ممکن است در آغاز فصل پاییز و زمستان ۲۰۲۶-۲۰۲۷ (۱۴۰۵ و ۱۴۰۶) تنها ۷۰ تا ۷۵ درصد ظرفیت ذخیره‌سازی خود را پر کرده باشند؛ سطحی که در صورت تحقق، پایین‌ترین میزان ثبت‌شده در آغاز فصل گرمایش خواهد بود.

بر اساس الزامات کمیسیون اروپا، کشور‌های عضو اتحادیه اروپا باید هر سال بین اول اکتبر تا اول دسامبر، سطح ذخایر گاز خود را به ۹۰ درصد ظرفیت برسانند. این مقررات در شرایط دشوار برای پر کردن مخازن، امکان انعطاف تا سقف ۱۰ درصد را فراهم می‌کند.

برای دستیابی به هدف تعیین‌شده، کشور‌های اروپایی باید پیش از آغاز فصل پاییز و زمستان ۲۰۲۶-۲۰۲۷، در مجموع دست‌کم ۶۸ میلیارد مترمکعب گاز به ذخایر زیرزمینی خود تزریق کنند.

اروپا تاکنون حدود ۷۰ درصد از حجم موردنیاز برای زمستان پیش‌رو، معادل ۴۸ میلیارد مترمکعب، گاز به مخازن خود تزریق کرده است.