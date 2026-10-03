نتایج نظرسنجی جدیدی نشان داد میزان محبوبیت حزب دموکرات مسیحی/اتحادیه سوسیال مسیحی به رهبری صدراعظم آلمان به پایین‌ترین حد تاریخی ۱۸ درصد کاهش یافته است.

جوان آنلاین: نتایج نظرسنجی موسسه «اینسا» که عصر شنبه توسط روزنامه آلمانی «بیلد» منتشر شده، از سقوط تاریخی میزان محبوبیت فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان خبر داد، در حالیکه محبوبیت حزب مخالف آلترناتیو برای آلمان (AfD) به بالاترین حد تاریخی ۳۰ درصد رسیده است.

به گزارش ایسنا، در همین حال، حزب سوسیال دموکرات (SPD) با ۱۴ درصد در کنار حزب سبز‌ها قرار گرفت و پس از آن چپ‌ها با ۱۰ درصد در این نظرسنجی قرار گرفتند. همچنین سایر احزاب نیز نتوانستند به ۴ درصد برسند.

این نظرسنجی همچنین سطح بالایی از نارضایتی عمومی از عملکرد مرتس را ثبت کرده و تنها ۱۵ درصد از پاسخ‌دهندگان از عملکرد او «راضی» هستند، در حالیکه ۷۹ درصد گفتند که «راضی نیستند».

این نظرسنجی از تاریخ ۲۸ سپتامبر تا ۲ اکتبر در میان ۱۲۰۲ آلمانی انجام و حاشیه خطای آن مثبت و منفی ۲.۹ گزارش شده است.