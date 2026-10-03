جوان آنلاین: نیویورک تایمز عصر شنبه نوشت: مذاکرات دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با روسیه در مورد پایان دادن به جنگ اوکراین گسترش یافته و شامل یک معامله نفتی چند میلیارد دلاری می‌شود که به نفع مدیران تجاری منطقه‌ای مرتبط با دو مذاکره‌کننده اصلی آمریکایی یعنی استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ریاست‌جمهوری ایالات متحده و جارد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور این کشور خواهد بود.

به گزارش ایسنا، این رسانه آمریکایی در ادامه تاکید کرد: این معامله که منوط به تایید دولت ایالات متحده و کرملین است، برای مجموعه‌ای گسترده از میدان‌های نفتی، پالایشگاه‌ها و پمپ بنزین‌ها در سراسر جهان خواهد بود که متعلق به لوک‌اویل، یکی از بزرگترین شرکت‌های انرژی روسیه است.

نیویورک تایمز افزود: گروه اصلی که به دنبال این معامله هستند شامل یک سرمایه‌گذار آمریکایی به نام تاد بوهلی است که ۲ میلیون دلار به اهداف سیاسی رئیس‌جمهور ترامپ اهدا کرده است، همچنین دو گروه خاورمیانه‌ای که با کوشنر یا خانواده ویتکاف تجارت داشته‌اند و در نهایت خود دولت ایالات متحده.

این مذاکرات چند ماهه که توسط هشت منبع آگاه ناشناس شرح داده شده، دیدگاه جدیدی را در مورد آخرین رویکرد ترامپ برای حل‌وفصل یک جنگ چهار ساله که صد‌ها هزار نفر را کشته است، روشن می‌کند.

سه منبع آگاه در گفت‌و‌گو با نیویورک تایمز ادعا کردند: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در دیدار با ویتکاف و کوشنر در کرملین در تاریخ ۵ سپتامبر این معامله را مطرح کرد. پوتین پیشنهاد داد که این معامله به عنوان نشان دادن راهی به روس‌ها مبنی بر اینکه می‌توانند با ایالات متحده تجارت کنند، انجام شود.

یکی از این منابع خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها پاسخ دادند که روی آن کار خواهند کرد و آن را راهی برای ایجاد حسن‌نیت با کرملین و در عین حال کاهش قیمت جهانی انرژی می‌دانند.

نیویورک تایمز نوشت: اگرچه لوک‌اویل از نظر فنی یک شرکت خصوصی است، اما به‌طور گسترده به تصمیم ولادیمیر پوتین بستگی دارد. علاوه بر این، ویتکاف و کوشنر نقش مستقیمی در کمک به مذاکره در مورد شرایط مالی سرمایه‌گذاری دولت فدرال در این معامله ایفا کردند تا اطمینان حاصل شود که شامل پیش‌پرداخت قابل‌توجه و سود برای ایالات متحده می‌شود.