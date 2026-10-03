کد خبر: 1382468
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۴
بين‌الملل » اخبار كلی

نیویورک‌تایمز: ویتکاف و کوشنر در جنگ اوکراین به‌دنبال سهم‌خواهی هستند

6 روزنامه نیویورک تایمز نوشت مذاکرات آمریکا با روسیه درباره خاتمه جنگ اوکراین گسترش یافته و شامل یک معامله نفتی چند میلیارد دلاری می‌شود که به‌نفع دو مذاکره‌کننده آمریکایی خواهد بود.

جوان آنلاین: نیویورک تایمز عصر شنبه نوشت: مذاکرات دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با روسیه در مورد پایان دادن به جنگ اوکراین گسترش یافته و شامل یک معامله نفتی چند میلیارد دلاری می‌شود که به نفع مدیران تجاری منطقه‌ای مرتبط با دو مذاکره‌کننده اصلی آمریکایی یعنی استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ریاست‌جمهوری ایالات متحده و جارد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور این کشور خواهد بود.

به گزارش ایسنا، این رسانه آمریکایی در ادامه تاکید کرد: این معامله که منوط به تایید دولت ایالات متحده و کرملین است، برای مجموعه‌ای گسترده از میدان‌های نفتی، پالایشگاه‌ها و پمپ بنزین‌ها در سراسر جهان خواهد بود که متعلق به لوک‌اویل، یکی از بزرگترین شرکت‌های انرژی روسیه است.

نیویورک تایمز افزود: گروه اصلی که به دنبال این معامله هستند شامل یک سرمایه‌گذار آمریکایی به نام تاد بوهلی است که ۲ میلیون دلار به اهداف سیاسی رئیس‌جمهور ترامپ اهدا کرده است، همچنین دو گروه خاورمیانه‌ای که با کوشنر یا خانواده ویتکاف تجارت داشته‌اند و در نهایت خود دولت ایالات متحده.

این مذاکرات چند ماهه که توسط هشت منبع آگاه ناشناس شرح داده شده، دیدگاه جدیدی را در مورد آخرین رویکرد ترامپ برای حل‌وفصل یک جنگ چهار ساله که صد‌ها هزار نفر را کشته است، روشن می‌کند.

سه منبع آگاه در گفت‌و‌گو با نیویورک تایمز ادعا کردند: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در دیدار با ویتکاف و کوشنر در کرملین در تاریخ ۵ سپتامبر این معامله را مطرح کرد. پوتین پیشنهاد داد که این معامله به عنوان نشان دادن راهی به روس‌ها مبنی بر اینکه می‌توانند با ایالات متحده تجارت کنند، انجام شود.

یکی از این منابع خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها پاسخ دادند که روی آن کار خواهند کرد و آن را راهی برای ایجاد حسن‌نیت با کرملین و در عین حال کاهش قیمت جهانی انرژی می‌دانند.

نیویورک تایمز نوشت: اگرچه لوک‌اویل از نظر فنی یک شرکت خصوصی است، اما به‌طور گسترده به تصمیم ولادیمیر پوتین بستگی دارد. علاوه بر این، ویتکاف و کوشنر نقش مستقیمی در کمک به مذاکره در مورد شرایط مالی سرمایه‌گذاری دولت فدرال در این معامله ایفا کردند تا اطمینان حاصل شود که شامل پیش‌پرداخت قابل‌توجه و سود برای ایالات متحده می‌شود.

برچسب ها: ویتکاف ، کوشنر ، جنگ اوکراین
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

بدون شرح

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

پول حقیقی به بورس برگشت

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

قتل همسر پس از برنده شدن در لاتاری

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

۱۹ نفتکش آبکش شد

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

«ائتلاف انتخاباتی ۵» علیه نتانیاهو  کلید خورد

دیپلماسی ترمز افزایش قیمت نفت را کشید!

پدر، عشق، پسر

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

رمزارز‌ها متهم اصلی خاموشی‌های تابستانه

مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید!

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

جنگ «دستور کار» در نیویورک

کام چایکاران شیرین می‌شود

زمان ترخیص کالا از گمرکات قیچی می‌شود

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

 چک دیجیتال بانک ملی ایران؛ ساده، امن و در دسترس

آبروریزی مالکان اماراتی در من‌سیتی

تاریخ‌سازی با برنز آسیا 

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

ورزشکار «کیفیت‌لازم» است، مدیر نه؟! 

واکسن آنفلوآنزا به داروخانه‌ها رسید

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

هفتمین طلا به نام دوومیدانی

اکران خصوصی «جانشین»

سوگلی‌های فدراسیون!

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

طلا‌های سرنوشت‌ساز

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

می‌جنگیم حتی آخرالزمانی!

عراق در آستانه طغیان علیه محاصره ایران

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند
اکران خصوصی «جانشین»
پدر، عشق، پسر
مهد کودک ملل‌متحد!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ برای عاقبت‌بخیری‌اش دعا کردم
عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار