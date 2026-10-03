همزمان با نزدیک‌شدن به انتخابات سراسری برزیل، سفارت و کنسولگری‌های آمریکا در این کشور خدمات کنسولی خود را به دلیل آنچه «نگرانی‌های امنیتی» اعلام شده، به حالت تعلیق درآوردند.

جوان آنلاین: از آناتولی، سفارت و کنسولگری‌های آمریکا در برزیل اعلام کردند خدمات کنسولی خود را از روز جمعه دوم اکتبر (۱۰ مهر) به دلیل نگرانی‌های امنیتی به حالت تعلیق درآورده‌اند.

به گزارش ایرنا، هیات نمایندگی آمریکا در برزیل در بیانیه‌ای اعلام کرد: «خدمات کنسولی در سفارت و کنسولگری‌های آمریکا در برزیل از روز جمعه، دوم اکتبر، به دلیل نگرانی‌های امنیتی به حالت تعلیق درمی‌آید.»

در این بیانیه زمان ازسرگیری خدمات کنسولی مشخص نشده است.

هیات نمایندگی آمریکا همچنین از شهروندان این کشور که در برزیل به کمک اضطراری نیاز دارند خواست در این مدت به سفارت، کنسولگری‌ها یا سایر مراکز دیپلماتیک آمریکا مراجعه نکنند و برای دریافت کمک اضطراری با افسر کشیک مربوطه تماس بگیرند.

در تحولی جداگانه، «سوفی دیویس» سفیر استرالیا در برزیل اعلام کرد سفارت این کشور در برازیلیا نیز روز جمعه «به دلیل نگرانی‌های امنیتی» تعطیل شده است.

دیویس در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد افرادی که به خدمات کنسولی نیاز دارند، باید با مرکز خدمات اضطراری کنسولی استرالیا در کانبرا، پایتخت این کشور، تماس بگیرند.

این اقدامات در حالی انجام شده است که برزیل روز یکشنبه شاهد برگزاری انتخابات سراسری خواهد بود. شهروندان این کشور در این انتخابات برای تعیین رئیس‌جمهور، نمایندگان پارلمان و فرمانداران ۲۶ ایالت، در کنار شماری دیگر از مقام‌های منتخب، پای صندوق‌های رای خواهند رفت.