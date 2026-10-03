وزارت خارجه روسیه به مردم اوکراین و شهروندان و دیپلمات‌های خارجی درباره حضور در کی‌یف، پایتخت این کشور هشدار داد و از آنها خواست از زیرساخت‌های نظامی فاصله بگیرند.

جوان آنلاین: از ریانووستی، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که نیرو‌های مسلح این کشور به حملات تلافی‌جویانه گسترده علیه اهداف نظامی در کی‌یف و دیگر شهر‌های اوکراین ادامه خواهند داد.

به گزارش ایرنا، این نهاد بار دیگر از شهروندان و دیپلمات‌های خارجی در کی‌یف خواست که این شهر را ترک کنند و از سفر به اوکراین خودداری کنند.

وزارت خارجه روسیه از شهروندان اوکراینی خواست که از زیرساخت‌های نظامی دوری کنند و تاکید کرد: شهروندان خارجی و دیپلمات‌هایی که کی‌یف را ترک نکرده‌اند، آگاهانه جان خود را در معرض خطر قرار می‌دهند.

افزایش کمک‌های تسلیحاتی و مالی غرب از اوکراین موجب تشدید تنش‌ها بین مسکو و کی‌یف شده است.

باوجود میانجی‌گری دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و وعده وی برای حل مساله اوکراین در کمتر از ۲۴ ساعت، جنگ در ماه‌های اخیر شدت گرفته و دو طرف زیرساخت‌های انرژی یکدیگر را هدف قرار داده‌اند.