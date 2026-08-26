رسانه آمریکایی: محبوبیت ترامپ در ۴۷ ایالت منفی است

جوان آنلاین: ام اس نو (که پیشترام اس ان بی سی نام داشت)، در گزارشی اعلام کرد که بحران محبوبیت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ایالتهای رقابتی به شدت کاهش یافته است.
به گزارش مهر، بر اساس اعلام این رسانه، رقم خالص محبوبیت دونالد ترامپ در ۴۷ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا آن هم در آستانه انتخابات میان دورهای کنگره این کشور منفی است.
همچنین در این گزارش آمده است که، رقم خالص محبوبیت ترامپ در تمام ایالتهایی که امسال رقابتهای انتخاباتی سنا در آنها نزدیک و رقابتی است، منفی است.
این در حالیست که رویترز پیشتر اعلام کرده بود که نتایج یک نظرسنجی جدید نشان میدهد که میزان حمایت آمریکاییها از جنگ مستمر با ایران به پایینترین سطح خود از آغاز درگیری رسیده و به ۳۱ درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که این رقم در ماه مارس ۳۷ درصد و در ابتدای ماه جاری ۳۴ درصد بوده است.
نظرسنجی انجام شده توسط خبرگزاری رویترز و وبگاه ایپسوس، این کاهش را به افت محسوس حمایت جمهوریخواهان از جنگ نسبت داده است؛ بهطوری که در میان حامیان ترامپ تنها ۶۹ درصد از آنها با ادامه عملیات نظامی موافق هستند. این رقم در ماه مارس ۷۷ درصد بود.
همزمان، ترامپ از آسیب پیامدهای این جنگ بر وجهه عمومی خود بیمناک است، چرا که نگرانیها از طولانی شدن این درگیری رو به افزایش است و ۸۳ درصد آمریکاییها معتقدند جنگ برای مدت طولانی ادامه خواهد داشت.